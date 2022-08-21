Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi#Ankara#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepede toplanacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 10:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

Haberin Devamı

Kabine toplantısı en son 1 Ağustos'ta yapıldı. Toplantıda, tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ve terörle mücadelenin yanı sıra Ege ile Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

Gündemde, dünyada yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü de vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 gün sonra yapılacak kabine toplantısında iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

Gözden Kaçmasın

İlgi artınca arsalar ‘kanatlandı’İlgi artınca arsalar ‘kanatlandı’Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi#Ankara#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi