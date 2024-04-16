×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı... İşte masadaki kritik başlıklar

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı#Beştepe
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 15:52

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda, ekonomik gelişmeler, enflasyonla mücadele çalışmaları, İran-İsrail krizi, Rusya ve Ukrayna savaşına dair gelişmelerin görüşüleceği belirtildi Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantıda en sıcak başlık İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacak. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IRAK'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n gelecek hafta 22 Nisan'da Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları da Kabine toplantısında konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

Kabine toplantısının bir diğer konusu ekonomi olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum ele alınacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı#Beştepe

BAKMADAN GEÇME!