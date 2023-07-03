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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor... İşte gündem maddeleri: Zam oranları ne olacak?

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Zam
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor... İşte gündem maddeleri: Zam oranları ne olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 06:52

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00'te toplanıyor. Toplantının gündem maddeleri arasında memur ve emeklilerin maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı da bulunuyor. Toplantıda, iç ve dış siyasetteki gelişmeler de ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

TRT Haber'deki bilgiye göre toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak.

Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele noktasında alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

 

ZAM ORANLARI NE OLACAK?

Memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberinde...

Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük Memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. ZAM oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

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Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek.

 

İSVEÇ'TEKİ PROVOKASYONLAR DA ELE ALINACAK

Toplantıda Türkiye'den NATO vizesi bekleyen İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da ele alınacak. Ankara'nın bu saygısızlığa izin veren Stockholm yönetimine karşı atacağı diplomatik adımlar konuşulacak.

11-12 Temmuz'da Litvanya'da düzenlenecek ve Erdoğan'ın da katılacağı NATO liderler zirvesinin hazırlıkları görüşülecek.

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine toplantısında, Fransa'daki sokak olayları ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Zam

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