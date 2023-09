Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Lefkoşa'da: Bu yüzyıl, aynı zamanda KKTC'nin yüzyılı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile diğer yetkililer karşıladı. Havalimanı çıkışında gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle her türlü darbeyi kınadıklarını belirterek, hangi şekil altında olursa olsun, askeri darbelerin, müdahalelerin ülkeleri geri götürdüğünü, demokrasiye, kalkınmaya büyük zararlar verdiğini söyledi.

'AMACIMIZ, KKTC'NİN TARIMSAL VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK'

KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşeceğini, Türk Devletleri Teşkilatı'nın da önemli bir toplantısının olacağını belirten Yılmaz, "Türk dünyasıyla Kıbrıs Türkü'nün irtibatını, ilişkisini, etkileşimini arttırmak bizim çok değer verdiğimiz bir husus. Dolayısıyla bu tür toplantıların buna vesile olmasını temenni ediyorum. Birazdan orada daha geniş değerlendirmeler yapacağız. Ayrıca tarımın çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle iklim değişikliği, yaşanan savaşlar, bulaşıcı hastalıklar, covid gibi hastalıklar, bütün bunlar son yıllarda gıda ve tarım konusunun ne kadar stratejik olduğunu ortaya koydu. Öyle anlar olur ki paranız olsa bile ihtiyacınızı karşılayamayabilirsiniz. Dolayısıyla tarımda belli bir yeterlilik seviyesine ulaşmak çok çok kıymetli ve stratejik. Bu anlamda ana vatandan gelen su, sadece içme suyu açısından değil, sulama bakımından da çok önemli. Yarın Sayın Başbakan'la birlikte sulama master planı çalışmalarıyla ilgili de bir kritik toplantımız olacak. Tarım Bakanımızın da katılımıyla önemli bir çalışma yapacağız. Buradaki amacımız, KKTC'nin tarımsal verimliliğini, üretimini artırmak; bir taraftan çiftçinin, halkın gelirini arttırırken daha uygun koşullarda halkın beslenmesini, gıdaya erişimini sağlarken, diğer taraftan da KKTC'nin gıda yeterliliğini, tarımdaki yeterliliğini daha üst seviyelere çıkarmak. Bu konuda da önemli çalışmalarda bulunuyoruz" dedi.

'KADERİMİZ BİR, TARİHİMİZ BİR'

Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile daha önce önemli bir projeyle ilgili mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, "O da kablo, çift hatlı kablo. Hem Türkiye'den KKTC'ye, hem KKTC'den Türkiye'ye enerji transfer edebilecek ve gerçekten enerji arz güvenliği anlamında çok ciddi katkısı olacak. Daha kaliteli, maliyet açısından daha uygun bir enerjiyi, her iki ülke için de sağlamada katkısı olacak çok dev bir eserin yine çalışmalarına başlamış durumdayız. Önce fizibiliteler, çeşitli teknik altyapı çalışmaları yapılacak. Ardından da inşallah yapımına geçildiğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

'KADERİMİZ BİR, TARİHİMİZ BİR'

Bütün bu projelerin KKTC ve Türkiye'nin kardeşliği, dostluğu, yakınlığının birer nişanesi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bizim ayrımız gayrımız yok gerçekten. Kaderimiz bir, tarihimiz bir. Bizim ilişkimiz, hesaba, kitaba dayalı bir ilişki değil, hasbi bir ilişki. Gönül bağıyla oluşmuş bir ilişki. Dolayısıyla bu ilişkiyi hiç kimsenin sarsmaya gücü yetmez. Hep birlikte inşallah çok daha güzel bir geleceğe yürüyeceğiz. Hep söylüyoruz; Türkiye Yüzyılı'na girdik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılındayız. İkinci yüzyıla adım atıyoruz. Önümüzdeki yüzyıl, Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu yüzyıl aynı zamanda KKTC'nin yüzyılı. Birlikte yükseleceğimiz, hem ekonomide, hem demokraside, hem uluslararası ilişkilerde, her bakımdan, teknolojide, tarımda her alanda birlikte yükseleceğimiz ve çok daha güçlü bir geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir dönem. İnşallah bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KKTC'Yİ TÜRK DÜNYASINA ENTEGRE ETMENİN YOLLARINI GELİŞTİRMELİYİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'daki bir otelde düzenlenen, 'KKTC'nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi' konulu panele katıldı. Yılmaz, geçmişi ve geleceğiyle Türk dünyasının bir parçası olan KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu hatırlatarak, "Kuzey Kıbrıs'a yarım asırdır uygulanan akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan ambargo ve kısıtlamalara karşı Türk Devletleri Teşkilatı, kardeşliğin gücünü göstermiştir. Mücadele burada bitmedi, aksine yeni başlıyor. Şimdi KKTC'yi ticaretiyle, turizmiyle, eğitim imkanları ve kültürel zenginlikleri gibi potansiyeliyle Türk dünyasına entegre etmenin yollarını geliştirmeliyiz. Bu açıdan gerçekleştirilen paneli son derece önemsiyorum" dedi.

'KKTC'NİN HAK ARAMA GİRİŞİMİNİ DESTEKLİYORUZ'

Kıbrıs'ta kalıcı çözümün ancak Ada'daki gerçekler üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Ada'daki gerçeklerden kopuk olmanın ne denli problemli olabileceğini, 18 Ağustos tarihinde insani bir proje olan Pile-Yiğitler yolunun inşaatına fiziki müdahalede bulunan BM Barış Gücü'nün tavrında net olarak gördük. Geçmişte Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa ile Pile-Voroklini yol yapımlarına izin veren BM Barış Gücü, konu KKTC toprakları içerisindeki Pile-Yiğitler yolu olunca adil olmayan bir tutum takınmıştır. Bu çifte standartlı anlayış ve yaklaşım sürdürülebilir değildir. KKTC devletinin uluslararası platformlarda her türlü hak arama girişimini destekliyoruz. Yeni bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi gereklidir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu bu vizyona desteğimiz tamdır. Anavatan Türkiye her daim KKTC'nin yanında duracak, adil ve kalıcı bir çözüm için garantör ülke olarak elinden geleni yapacaktır. Kıbrıs meselesi, 'Türkiye Yüzyılı'nda çözümsüz kalmayacaktır. Bu çalışmalar sürerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen, uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline getirilmesi; Türkiye'nin öncelikleri arasındadır" diye konuştu.

ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

Yılmaz, daha sonra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti. Yılmaz, şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "KKTC programlarımız kapsamında iki ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin simgesi Boğaz Şehitliği'ni ziyaret ettik. Anavatan Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek KKTC'nin bağımsızlık ve istikbal mücadelesinde şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle, dualarla yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıraları daima hatırlanacak, eşsiz fedakarlıkları asla unutulmayacaktır. Canlar pahasına savunulan bu topraklar üzerinde Kıbrıs Türkü'nün ebedi vatanı olarak kurulan KKTC ilelebet yaşayacaktır" dedi.

'KKTC'NİN TARIM POTANSİYELİNİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARMASI ÇOK KIYMETLİ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da bir otelde bir araya geldi. Baş başa görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, "Özellikle Kovid- 19, savaşlar, Ukrayna- Rusya savaşı, iklim değişikliği, bütün bunlar bu konuları daha stratejik hale getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarım potansiyelinin daha üst seviyeye çıkarılması, suyun daha verimli kullanılması ve katma değerli üretime dönüşmesi her bakımdan çok kıymetli. Dolayısıyla yarınki açılış toplantısını da çok önemli buluyorum. İnşallah o çalışmayı da hep birlikte tamamlayacağız. Tabii bu kablo projesi, elektrik projesi de resmin önemli bir parçası olacak" dedi.

Yılmaz, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan Yeni Ercan Havalimanı'na ilk defa iniş yaptığını belirterek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

'İŞ BİRLİĞİMİZİN YENİ SONUÇLAR ÜRETECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ'

Gelecek dönemde yeni başarılarla yola devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, "Halkımızın morali yüksek oldukça, birlik beraberlik oldukça, doğru bir vizyon etrafında birleştikçe başarılamayacak hiçbir konu olmadığına yürekten inanıyoruz. Sizin Cumhurbaşkanlığınızda, liderliğinizde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağlarının çok daha güçlenerek devam edeceğine ve uluslararası alanda da bu iş birliğimizin yeni sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerine selam ve muhabbetlerini ileterek, "Cumhurbaşkanımızın kalbi her zaman burada atıyor. Buradaki insanımızın refahı ve KKTC'nin güçlenmesi bizim de en büyük mutluluğumuz, sevincimiz oluyor" dedi.