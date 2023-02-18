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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 6.8 milyar TL nakdi yardım

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#Fuat Oktay#DEPREM#AFAD
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 6.8 milyar TL nakdi yardım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin durduğu iddiasıyla ilgili olarak, “Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz. Şu ana kadar 6 milyar 802 milyonun üzerinde nakdi yardımda bulunuldu” dedi.

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AFAD’da açıklamalarda bulunan Oktay, özetle şunları söyledi:

ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR

“35 bin 250 arama kurtarma personeli çalışıyor. 11 ilimizde arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bina sayısı 200’ün altına inmiş durumda. Hatay en fazla olanı, yine Maraş ikinci sırada, Diyarbakır’da tek bir binada, Adıyaman’da dört ve Antep’te bir bina olmak üzere, arama kurtarma faaliyetlerinde her türlü çabayı sarf etmekte kararlıyız.  

REFAKATSİZ 1589 ÇOCUK

Aile Bakanlığımız her bir çocuğun takipçisidir, Sağlık Bakanlığımız aynı şekilde. Şu anda 1589’dur refakatsiz çocuklarımızın sayısı. Ailelerine teslim edileni 953’dür. Sevgi Evleri gibi çocuk birimlerimiz var. 80 çocuk orada. 1342’sinin kimliğini belirlemiş durumdayız. Kalan 247’sinin de kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz.

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ÇADIRKENTLERE SAĞLIK MERKEZLERİ

Çalışmalarımız afetzedelerin gittiği il ve ilçelerde de yoğunlaşmış durumda. Salgın hastalıkla ilgili konu sürekli gündemimizde olan bir husus. Sağlık Bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Gerek aşılama çalışmalarını yürütüyor. Bu çadırkentler ve konteyner kentlerde sağlık merkezleri oluşturma kararı aldık.

NAKDİ YARDIMLAR

10 bin liralık destek ödememiz vardı. Bu 10 bin liralık destek, afette hasarsızın dışında kalan tüm hanelere ilişkin bir ödemedir. Şu ana kadar 6 milyar 802 milyonun üzerinde nakdi yardımda bulunuldu.”

 

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#Fuat Oktay#DEPREM#AFAD

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