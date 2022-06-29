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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Atılan imzalar, NATO’nun müttefiklik ruhunu yansıtmaktadır

#NATO#Madrid#Terör
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Atılan imzalar, NATO’nun müttefiklik ruhunu yansıtmaktadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Dün İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir iş birliği adımıdır. Atılan imzalar, NATO’nun müttefiklik ruhunu yansıtmaktadır. Terörle mücadelemizi sahada ve masada kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde dün İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir iş birliği adımıdır. Atılan imzalar, NATO’nun müttefiklik ruhunu yansıtmaktadır. Terörle mücadelemizi sahada ve masada kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

NATO müttefiklerimizin, terörü, teröristi ayırmadan; bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO'nun geneline tehdit anlamına geldiğini kabullenmeleri önemlidir.

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