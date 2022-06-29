Bakan Bozdağ'dan NATO açıklaması: İade hususunu yeniden hatırlatacağız

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.



Bakan Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Gereğini yapacağız dediler ama maalesef bugüne kadar gerekleri yapılmadı. Türkiye'nin haklı sesini değerlendirdikleri için böylesi bir mutabakat metni imzalandı. PKK terör örgütü dışında, terör örgütü kabul etmeyen FETÖ, PYD ile YPG de terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu da fevkalade önemlidir.



Mutabakat metni kadar bu ifadelerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir izleme komisyonu oluşturulması da çok önemli. Uygulamada da bunların bir bir hayata geçmesini takip edeceğiz.



Bu ülkelerin terör örgütlerinin kulukça yuvası olmaması için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Bu mutabakat metni AB üyesi olan, NATO üyesi olan terör örgütlerine karşı bakışlarında ilk defa bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Bunları takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir zafere imza atmıştır.

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Bu mutabakat metni çerçevesinde bu başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz. Ayrıca bir yazı yazarak verdikleri sözlerin gereği Finlandiya'ya 6 PKK'lı 6 FETÖ'lü teröristin, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü 11 PKK'lı teröristin dosyaları ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Bunların iadesi hususunu yeniden hatırlatacağız.