Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Bozdağ'dan NATO açıklaması: İade hususunu yeniden hatırlatacağız

#NATO#FETÖ#Terör

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Bu mutabakat metni çerçevesinde bu başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz. Ayrıca bir yazı yazarak verdikleri sözlerin gereği Finlandiya'ya 6 PKK'lı 6 FETÖ'cü teröristin dosyaları bekliyor. Bunların iadesi hususunu yeniden hatırlatacağız.' dedi.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Bakan Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gereğini yapacağız dediler ama maalesef bugüne kadar gerekleri yapılmadı. Türkiye'nin haklı sesini değerlendirdikleri için böylesi bir mutabakat metni imzalandı. PKK terör örgütü dışında, terör örgütü kabul etmeyen FETÖ, PYD ile YPG de terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu da fevkalade önemlidir.

Mutabakat metni kadar bu ifadelerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir izleme komisyonu oluşturulması da çok önemli. Uygulamada da bunların bir bir hayata geçmesini takip edeceğiz.

Bu ülkelerin terör örgütlerinin kulukça yuvası olmaması için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Bu mutabakat metni AB üyesi olan, NATO üyesi olan terör örgütlerine karşı bakışlarında ilk defa bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Bunları takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir zafere imza atmıştır.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Türkiye NATO vetosunu kaldırdıTürkiye NATO vetosunu kaldırdıHaberi görüntüle

Bu mutabakat metni çerçevesinde bu başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz. Ayrıca bir yazı yazarak verdikleri sözlerin gereği Finlandiya'ya 6 PKK'lı 6 FETÖ'lü teröristin, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü 11 PKK'lı teröristin dosyaları ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Bunların iadesi hususunu yeniden hatırlatacağız.

Gözden Kaçmasın

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyorMadrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#FETÖ#Terör

BAKMADAN GEÇME!

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

#NATO
Doktor olarak insanları kurtaracaktı dünyayı kurtardı

Doktor olarak insanları kurtaracaktı dünyayı kurtardı

#Cüneyt Arkın
Asgari ücrette kritik gün

Asgari ücrette kritik gün

#SGK

BAKMADAN GEÇME!

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

#NATO
Doktor olarak insanları kurtaracaktı dünyayı kurtardı

Doktor olarak insanları kurtaracaktı dünyayı kurtardı

#Cüneyt Arkın
Asgari ücrette kritik gün

Asgari ücrette kritik gün

#SGK