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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya gidecek

#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukraynaya gidecek

İletişim Başkanlığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye ile Ukrayna arasındaki 'Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı' dolayısıyla yarın Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine gerçekleşeceği belirtildi. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı’nın riyasetlerinde, ilgili bakanların katılımlarıyla Kiev'de icra edilecek Konsey Toplantısında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Konsey Toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir" denildi.

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#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna

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