Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya gidecek

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine gerçekleşeceği belirtildi. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı’nın riyasetlerinde, ilgili bakanların katılımlarıyla Kiev'de icra edilecek Konsey Toplantısında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Konsey Toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir" denildi.