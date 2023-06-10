Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiliz Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geliyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi takip etmek için dünyanın birçok yerinden taraftar şehre geldi, daha sonra stadyumdaki yerini aldı.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü Haberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final mücadelesi için Türkiye’ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin’i kabul ederek görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra final maçını izlemek üzere Olimpiyat Stadyumu’na geldi.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı ve FIFA Başkanı ile görüştü Haberi görüntüle

Erdoğan, burada Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin ile yan yana final maçını izledi.