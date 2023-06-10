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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti

Güncelleme Tarihi:

#Atatürk Olimpiyat Stadyumu#Şampiyonlar Ligi Finali#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi Finalini tribünden takip etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 22:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni tribünden takip etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiliz Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geliyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi takip etmek için dünyanın birçok yerinden taraftar şehre geldi, daha sonra stadyumdaki yerini aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final mücadelesi için Türkiye’ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin’i kabul ederek görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra final maçını izlemek üzere Olimpiyat Stadyumu’na geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi Finalini tribünden takip etti

Erdoğan, burada Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin ile yan yana final maçını izledi.

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#Atatürk Olimpiyat Stadyumu#Şampiyonlar Ligi Finali#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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