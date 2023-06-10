Son Dakika: Şampiyonlar Lig kupası Manchester City'nin! Inter, İstanbul'daki finali tek golle kaybetti

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İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali heyecanı yaşandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Manchester City, kupayı kazanan taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde sahneye Rodri çıktı ve yaptığı düzgün vuruşla İngiliz ekibini öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

LUKAKU NET FIRSATI KAÇIRDI

Milano ekibinde Romelu Lukaku, 88. dakikada kale önünde çok net bir fırsattan yararlanamadı.

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HAKAN VE İLKAY 11'DE BAŞLADI

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maça 11'de başlarken 84. dakikada yerini Henrikh Mkhitaryan'a bıraktı.

Manchester City'de ise İlkay Gündoğan 90 dakika sahada kaldı.

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DE BRUYNE VE DZEKO SAKATLANDI

Premier Lig ekibinde Kevin De Bruyne, geçirdiği sakatlık sebebiyle 35. dakikada kenara geldi. Inter'de de Dzeko 57. dakikada yerini Lukaku'ya bırakmak zorunda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Bernardo Silva’nın plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada De Bruyne’ün pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topa sahip olan Haaland’ın kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi.

45+1. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Akanji'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

57. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Martinez'in kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Ederson gole izin vermedi.

68. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Bernardo Silva’nın içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Rodri’nin yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

71. dakikada Dumfries’ın kafayla kale önüne yükselttiği topa Dimarco’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Direkten dönen topa Dimarco’nun yeniden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale önündeki Lukaku’dan döndü.

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77. dakikada sol çaprazda topla buluşan Foden’ın şık çalımlarla ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Onana tek hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

88. dakikada sağ taraftan arka direğe yapılan ortada Gosens kafayla topu kale önünde gönderdi. Kale önünde Lukaku'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Akanji, Stones, Dias, Ake, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, B. Silva, Grealish, Haaland.

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Di Marco, Dzeko, Lautaro Martinez