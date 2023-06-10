Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı ve FIFA Başkanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'nda kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

FIFA BAŞKANI INFANTİNO İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceferin'in ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.