Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gidiyor

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ANKARA, (DHA)- Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in daveti üzerine, 29 Eylül 2021 tarihinde Rusya Federasyonu’na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirecekleri görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan’daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.