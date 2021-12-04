Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde bombalı saldırı son anda önlendi!

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Nusaybin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Siirt'teki miting programında görevlendirilen Çevik Kuvvet Büro Amirliği’nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi.

2 polis memurunun aracın altındaki düzeneği son anda fark etmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



HAMZA DAĞ: MİTİNGİ SABOTE ETMEK İSTEDİLER



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine yapılmak istenen bombalı tuzakla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, "Mardin'de görev yapan bir polis memurunun şahsi aracına yapılmış bir düzenek ve bununla Siirt'e geldiğinde infilak ettirmeyle ilgili bir planlama. Miting bitene dek kamuoyuna bununla ilgili herhangi bir haber geçme durumu olmadı. Ayrıntılar soruşturma devam ettikçe ortaya çıkacaktır. 15 Temmuz'dan sonra ortaya konan kararlı hareketler ve terörü kaynağında bitirmeye yapılan işler terörü bitme noktasına getirmiş vaziyette. Bölgede huzur var. Ardahan, Erzurum ziyaretlerimiz için geldiğimizde görmüştük. Biz devlet, hükümet olarak fırsat vermeyeceğiz. Bu bölgedeki vatandaşlarımızla gönül bağımızı daha da arttıracağız. Bölge terörden arındırıldıkça ekonomik olarak sıçrama yapan noktada. Siirt mitingini sabote etmek istediler. Mersin'le karşı karşıya getirmek gibi bir düşünceleri vardı belki. Huzur ortamını ortadan kaldırmaya çalışanlar var. Bu aracın altındaki düzenek sabah tespit ediliyor ancak kamuoyunda herhangi bir infial olmasın diye bilgilendirme biraz bekletilmiş. Bunun tespit edilmiş olması başlı başına bir emniyet görevlisinin dikkati olarak değerlendirilebilir. Bu tarz hususlarda ciddi bir tecrübemiz var" ifadelerini kullandı.

"AMAÇ ÜLKEDE OLUŞACAK KAOSTAN SİYASETİ DİZAYN ETMEK"

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CNN Türk canlı yayınında olayla ilgili açıklamada bulunan güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ şunları söyledi:

"2023 çok kritik bir tarih. O seçime giderken siyasi, askeri, ekonomik birçok saldırıyla karşı karşıya kalacağız. Burada kast ettiğim küresel, emperyal yapılardır. Terörde çok iyi bir noktaya geldik. Ülkede terörün bittiği, kaosun bittiği gibi cümleleri kurmaya başladık. İnşallah bu kışın sonunda terör defteri kapanmıştır diyebileceğiz dedik. Oraya doğru da hızla gidiyoruz. Bugüne dek terör üzerinden kendine siyasi bir alan yaratmak isteyen güçler bu gidişten çok rahatsızlar. Bu süreçte ülkemizde bir terör eylemi gerçekleştirmek için yoğun gayretler var. Güvenlik güçleri çok ciddi rakamda birçok terör eylemini yerinde bastırıyorlar. Burada cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği önemli bir faaliyet var. Bu hadise bir başka ilde, bir başka siyasi mitingde gerçekleşmiş olabilirdi. Ama devletimiz bu konuda gerekli bütün tedbirleri alarak sahada adeta kuş uçurtmayacak bir önlem alıyor. Benim sahadan aldığım bilgiye göre takviye gelen polislerimizin birinin aracında bu eylem gerçekleştirilmek isteniyor. Terör denen belayı tekrar hortlatmak için çok sinsi işbirlikleri var. Ülkede tek amaç bu bombayla, Allah korusun gerçekleşmiş olsaydı, dağılmakta ve çözülmekte olan örgütteki çözülmeyi durdurabilmek, aynı zamanda ülkede kaos ortamı yaratarak ülkeyi hareketlenmek ve ülkede oluşacak kaostan siyaseti dizayn etmek."