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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il

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#Secim2023#TBMM#Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğanın en yüksek oy aldığı 10 il
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 10:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre 13. Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek. Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan 52,14 oranında oy alırken 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47,86'da kaldı.

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Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür” dedi. Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan 52,14 oranında oy alırken 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47,86'da kaldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yükse oy aldığı 10 il...

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İL...

1- BAYBURT \% 81.74

2- GÜMÜŞHANE \%77.25

3- ÇANKIRI \%75.9

4-YOZGAT \% 75.68

5- RİZE \% 75.38

6- KAHRAMANMARAŞ \% 74.84

7- AKSARAY \% 74.57

8- SİVAS \% 73.09

9- KONYA \% 72.51

10-ERZURUM \% 72.01

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GÜNEYDOĞU’DA TABLO DEĞİŞMEDİ... DEPREM İLLERİNDE ERDOĞAN YÜKSELDİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ilk turda Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 5, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 ilde birinci çıktığı tablo değişmedi. Ancak bölge genelinde seçime katılım oranı ortalama yüzde 4 oranında düştü.

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Türkiye genelinde ikinci en yüksek oyunu yüzde 75.85 oranıyla Şırnak’ta alan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır (% 71.94), Batman (% 67), Mardin (% 66) ve Siirt’te (% 56) yarışı önde tamamlamıştı. Erdoğan da, 14 Mayıs’ta Şanlıurfa’da yüzde 62, Adıyaman’da yüzde 66.2, Gaziantep’te yüzde 59.76, Kilis’te yüzde 65.55 oy almıştı. 2. turda Kılıçdaroğlu Diyarbakır’da 0.3, Mardin’de 1 puan kayba uğradı; Şırnak’ta ise 0.44 puan artış sağladı. Erdoğan ise oy oranını deprem illeri olan Şanlıurfa’da 2.9, Adıyaman’da 2.7, Gaziantep’te 3, Kilis’te 4.4 puan arttırdı.

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DEPREM BÖLGESİNDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY ORANLARI...

1-KAHRAMANMARAŞ \% 74.84

2-DİYARBAKIR \% 71.62

3-MALATYA \% 71.18

4-KİLİS \% 70.1

5-ELAZIĞ \% 69.49

6-ADIYAMAN \% 67.48

7-OSMANİYE \% 66.21

8-ŞANLIURFA \% 64.94

9-GAZİANTEP \% 62.56

10-HATAY \% 49.98

11-ADANA \% 46.51

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın en yüksek oy aldığı 10 il

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#Secim2023#TBMM#Ankara

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