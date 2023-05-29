30 yıldır siyasete damga vuruyor

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TÜRKİYE, ilk kez ikinci tur oylama ile cumhurbaşkanını seçti. Cumhur İttifakı’nın adayı olan Tayyip Erdoğan, 5 yıl daha cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmaya hak kazandı. Hayatı, babası profesyonel futbolcu olmasına izin vermeyince değişen Erdoğan’ın siyasete ilgisi de lise yıllarında başladı.

FUTBOL İLK TUTKUSUYDU

26 Şubat 1954’te İstanbul’da, Rizeli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Recep Tayyip Erdoğan, 1965’te Kasımpaşa Piyale İlkokulu’ndan, 1973’te ise İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi’nden de diplomasını aldı. Üniversite öğrenimini ise 1981 yılında mezun olduğu Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. Spora, özellikle de futbola çok meraklıydı. Camialtı ve İETT kulüplerinde futbol oynadı. Ancak babası, profesyonel futbolcu olmasına izin vermedi.

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MİLLİ GÖRÜŞ YILLARI

Siyasete ilgisi nedeniyle lise ve üniversite yıllarında Milli Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif görev alan Erdoğan, 1976 yılında, 22 yaşın-dayken Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı’na ve aynı sene MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçildi. 1978 yılında aslen Siirtli olan Emine Erdoğan ile dünya evine girdi. İkisi kız, ikisi erkek dört çocuğu oldu.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın yanında siyasete başladı.

SİYASETE TİCARET MOLASI

1980 yılına kadar partideki görevlerini sürdürdü. Siyasi partilerin askeri darbeyle kapatıldığı 12 Eylül 1980 döneminde ise siyasete mola vererek özel sektörde bir süre müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı.

İLK BÜYÜK ZAFERİ 1994’TE

1983 yılında Refah Partisi’nin yeniden kurulmasıyla siyasete tekrar başlayan Erdoğan, 1984’te partisinin Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985’te İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi oldu. Refah Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi, 27 Mart 1994’teki yerel seçimlerde yüzde 25.19 oy alarak belediye başkanı seçildi.

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GİRDİĞİ HER SEÇİMİ KAZANDI

Erdoğan, 12 Aralık 1997’de Siirt’te vatandaşlara hitap ederken okuduğu Ziya Gökalp’in “Asker duası” adlı şiiri nedeniyle yargılandı ve hapis cezasına mahkûm edildi. Aldığı ceza nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden de alınan Erdoğan, 26 Mart 1999’da Pınarhisar Cezaevi’ne girdi, infaz yasası gereği 4 ay Pınarhisar Cezaevi’nde tutuklu kaldı.

2001’DE AK PARTİ’Yİ KURDU

Cezaevinden 24 Temmuz 1999’da çıktı, siyasi çalışmalarına devam ederek “Erdemliler Hareketi” içinde yer alan isimlerle, 14 Ağustos 2001’de politik pozisyonunu “muhafazakâr demokrasi” olarak tanımlayan Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AK Parti) kurdu. Kurucular Kurulu tarafından AK Parti’nin Kurucu Genel Başkanı seçildi.

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2003’TE BAŞBAKAN OLDU

2002 genel seçimlerinde yüzde 34.6 oy oranıyla, üçte ikiye yakın Meclis çoğunluğunu alan AK Parti, tek başına iktidara geldi. Erdoğan’ın siyasi yasağının devam etmesi nedeniyle milletvekili olmadığı için 58. Hükümet, o dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül tarafından kuruldu. Milletvekili adaylığının önündeki engelin yasal düzenlemeyle kaldırılması sonrasında Erdoğan, 9 Mart 2003’te Siirt’te yenilenen seçimlerde 22. Dönem Siirt Milletvekili oldu ve TBMM’ye girdi. 15 Mart 2003’te başbakanlık görevini Gül’den devralarak 59. Hükümeti kurdu. Partisinin başında girdiği üç seçimde de oyunu arttırmayı başaran Erdoğan, AK Parti’nin 22 Temmuz 2007 genel seçimlerindeki yüzde 46.6’lık oy oranıyla 60. Hükümet’i, 12 Haziran 2011’deki genel seçimlerindeki yüzde 49.8’lik oy oranıyla 61. Hükümet’i kurdu, üç kez başbakanlık yaptı.

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HER SEÇİMİ KAZANDI

AK PARTİ, Erdoğan liderliğinde girdiği 28 Mart 2004 yerel seçiminde yüzde 40.2, 29 Mart 2009 yerel seçiminde yüzde 38.6, 30 Mart 2014’teki yerel seçimlerde 45.5 ve son olarak 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde yüzde 44.06 oy aldı. Anayasa değişikliğine ilişkin 21 Ekim 2007’deki referandumda yüzde 69, 12 Eylül 2010’daki anayasa değişikliğine ilişkin referandumda da yüzde 58 oranında ‘evet’ çıktı.

HALKIN SEÇTİĞİ İLK CUMHURBAŞKANI OLDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014’te halkın ilk kez doğrudan cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gittiği seçimlerde oyların yüzde 52’sini alarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi. 16 Nisan 2017’de yapılan referandumda ise yüzde 51.4 oy oranıyla Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti. 24 Haziran 2018’de de vatandaşlar hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için ilk kez aynı gün sandık başına gitti. Yüzde 52.38 oy alan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Yeni sistemde, 26 olan bakanlık sayısı 16’ya indirildi. Bazı bakanlıklar birleştirildi.