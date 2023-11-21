Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 yıllık çalışmaları İletişim Başkanlığı tarafından kitaplaştırıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılından bu yana çalışmalarını kitaplaştıran İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın bu yılın Ocak-Haziran dönemindeki yoğun mesaisini konu alan bir kitap hazırladı. Eserlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı toplantılar, açılışlar, törenler, buluşmalar fotoğraflarla anlatıldı. Ziyaretler, mesajlar, kabuller ve telefon görüşmelerinin yer aldığı eserlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerine de yer verildi.

2023 yılının ilk 6 ayı için hazırlanan kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 51 açılış ve tanıtım ile 4 ödül törenine iştirak ettiği, 85 yurt içi, 2 yurt dışı ziyaretinde bulunduğu, 107 yurt içi kabul ve 6 Büyükelçi güven mektubu kabulü gerçekleştirdiği belirtildi. Eserlerde ayrıca okuyucu her sayfanın altında yer alan karekod sayesinde çalışmalara ilişkin detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.

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Bu yılın ilk 6 ayı için hazırlanan kitabın ön sözünde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olan 2023, hem geçmişe dönük yapılan eserlerin yüz akı hem de geleceğe atılacak olan dev bir adımın başlangıç yılı olacaktır. Yıllardır hayal ve hedeflerini Türkiye Yüzyılı için inşa eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 100'üncü yılına yakışan eserlerin gururuyla, yeni bir yüzyılın da vizyonunu başlattı. Türkiye’nin son yıllarda maruz kaldığı terörü bitirmeye yönelik attığı adımlar ve karşılaştığı siyasi ve küresel krizlerle başarılı mücadelesinin haklı gururuyla, Türkiye Yüzyılı’nın sağlam bir temel üzerine inşa edileceğinin teminatı verilmiş oldu. Milletimizin verdiği destek ve güvenle daha güçlü bir Türkiye için yoluna devam eden Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya arenasında Türkiye’nin stratejik önemine haiz hamleleriyle adeta yeni bir doğuşun da sinyallerini verdi."

Türkiye’nin gerek yatırımları gerekse yeni yüzyıla yakışacak stratejik hamleleri sayesinde sadece kendi krizlerinin üstesinden gelebilen bir ülke değil, aynı zamanda küresel krizlere kendi imkanlarıyla karşı koyabilen bir ülke haline geldiği belirtilen ön sözde, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve vatandaşların yaşamını yitirdiği depremlerin 2023 yılının en acı veren olayı olduğuna işaret edildi. Felakette devletin tüm imkanlarını seferber ettiği, depremin yaralarının sarıldığı, şehirlerin yeniden inşa edildiği aktarılarak, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş bu felaket hem birlik ve beraberliğimizin hem de ülke olarak istikrar ve gücümüzün tekrar ortaya çıkmasına sebep oldu" denildi.

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Bu süreçte dünyanın da sorunu haline gelen dezenformasyonla mücadele konusunda da etkin adımlar atılmaya başlandığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Yanlış haber ve bilginin, olumsuz sonuçlarının askeri, siyasi ve toplumsal alanda nelere mal olabileceği konusu daha çok gözler önüne serildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde geliştirilen yerli ve milli projeler ile teknoloji ve savunma sanayiinde çok kıymetli adımlar atıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem Milletvekili Genel Seçimlerindeki oy oranını 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde artırarak mutlak bir zafer elde etti. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, milletimizden aldığı destekle ‘yola devam’ diyen Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye üzerine oynanan tüm oyunları bertaraf ederek tarihi bir başarıya imza atmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılı’nda, belirlenen hedeflere güçlü adımlarla yürümeye devam edilecektir."

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'TÜRKİYE GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEK'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 yıl boyunca yürüttüğü tüm çalışmaların büyük bir titizlikle 4 ciltlik bir eser haline getirildiğini söyledi. Altun, şunları kaydetti:

"Ömrünü milletine adayan, milletine sevdalı liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıllık tüm mesaisini kitaplaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletine hizmet sevdasıyla yaptığı tüm çalışmaları vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Yıllardır bu aziz milletin hayalini kurduğu tüm projeleri, çalışmaları hayata geçiren ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı’nı başlatan Sayın Cumhurbaşkanımız geleceğimiz için de dev bir adım attı. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı’nın özünü milletimizin iradesinden alan sağlam bir temel üzerine inşa edileceğini aziz milletimize göstermiştir. İnşallah milletimizin verdiği en güçlü destek ve güvenle de Türkiye geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecek. Bizler de ‘Aşkınan koşan yorulmaz’ şiarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."