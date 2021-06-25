Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye gireceklere başarı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:
"Sevgili genç kardeşlerim, #YKS2021’in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum.
Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin."
Sevgili genç kardeşlerim, #YKS2021’in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 25, 2021
Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin.