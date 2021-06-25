Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye gireceklere başarı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

"Sevgili genç kardeşlerim, #YKS2021’in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum.

Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin."

Sevgili genç kardeşlerim, #YKS2021’in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum.



Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 25, 2021

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara