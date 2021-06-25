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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.06.2021 - 22:49 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye gireceklere başarı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye gireceklere başarı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

"Sevgili genç kardeşlerim, #YKS2021’in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum.

Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin."

 

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