Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Hırvatistan İş Forumu’nda önemli açıklamalar

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Bu sabah Sayın Cumhurbaşkanı ile gayet verimli 2'li görüşme yaptık, ardından heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdik. Türkiye ve Hırvatistan bölgesel konumları ve ekonomiler itibariyle ortak ülkelerdir.



2016'dan bugüne ticaret hacmimiz 2.5 katına çıktı. 2021 sonunda 900 milyon dolara ulaştı. bu yıl hedefimizi rahatlıkla aşacağımıza inanıyorum. Yeni hedefimizi kısa vadede 2 milyar dolar olarak belirledik. Orta ve uzun vadede ise 5 milyar doların önünde hiçbir engel görmüyorum. Devlet yöneticileri olarak bizler iş dünyasının önündeki bürokratik zorlukları ve engelleri kaldırmada kararlıyız.



Önümüzde çok daha geniş bir işbirliği ve ticaret alanı bulunuyor. Enerji, altyapı, turizm, tarım, sulama ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir yelpazede işbirliğimizi geliştirebiliriz.



Nüfusunun yaklaşık 5 katı turist ağırlayan Hırvatistan, turizmde de mutlaka değerlendirilmesi gereken fırsatlar sunuyor.



Potansiyel işbirliği alanında tarım, hayvancılık ve sulama projeleri de var. Verimli toprakları, yetişmiş iş gücü olan Hırvatistan, Avrupa pazarlarına yakınlık gibi ilave avantajlara da sahip.



Hırvat yetkililerden Türk firmaları ve işadamlarına yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi konularda kolaylık göstermelerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Türkiye, 85 milyonluk nüfusu, nitelikli istihdam kapasitesi ve coğrafi konumu ile öne çıkan bir ülkedir.



İHA teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adım sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesinden birisiyiz. İHA filomuzu muharip insansız uçak sistemimiz ile dünyanın bir numarası haline getirmeyi planlıyoruz.



