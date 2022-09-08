Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, "Biz birçok konuyu konuştuk. Burada Ukrayna savaşı var ve Türkiye'nin özellikle Ukrayna ve Rusya arasında köprü oluşturduğunu... İktisadi konuları da görüştük. Cumhurbaşkanı olarak şunu gördüm, buraya gelen iş adamlarının çoğu Türkler oldu. Büyük şirketlerin sahipleri Türkiye'den geldi. Hem iktisadi hem de komşuluk ilişkilerine baktığımızda bunlar çok önemlidir. Biz bu konuları daha sık görüşmeliyiz. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ortak basın toplantısında şunları söyledi:

6 yıl aradan sonra Zagreb'de tekrar bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye - Hırvatistan bu yıl diplomatik ilişkilerinin 30. yıldönümünü kutluyor. Önceki yıllardaki Hırvatistan'daki depreme ilk koşan ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Rusya -Ukrayna arasındaki savaşı ele alıp etraflıca onu değerlendirme fırsatımız oldu. 2 Ekim'de Bosna Hersek'te yapılacak seçimi de değerlendirme fırsatımız oldu.

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DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR MESAJ VERMİŞ OLACAĞIZ

Hırvatistan ile ticaret hacmimiz salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Bunu çok daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Hırvatistan'ın ilk jeotermal santrali, demiryolu projesi Türk firmalarınca üstlenildi. Bugün TİKA'nın desteğiyle Sisak kentinde inşa edilen İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Avrupa'ya ve dünyaya beraber güçlü bir mesaj vermiş olacağız.

Türkiye, Balkanlar'da yaşanan gelişmeleri yakından izlemektedir. Bosna Hersek konusundaki diyaloğumuzun seçimden sonra daha geniş alanda devamını konuştuk.

SORULAR

BOSNA HERSEK'TEKİ SEÇİM

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç: Burada özellikle bir yükümlülüklerini yerine getirme konusunda farklı düşüncelerimiz var. Hükümet yetkililerinin paylaşımı önemli. Hırvatlar 3 kurucu milletlerden biri. Şu anda Bosna Hersek'te böyle bir durum sözkonusu değil. Yüksek Temsilci'nin rolüne baktığımızda ben biraz farklı söylüyordum. Yüksek Temsilci'nin nasıl seçildiği konusu var. Özellikle hükümetin görüşü olarak Yüksek Temsilci ile ilgili şunu söyledim, etkilerini kullanmalıdır. Bir şeyler yaşandı. Ülkede birçok karışıklıklara neden oldu. Bu kişi geri çekildi, ne olduğunu çözmüş değilim. Yüksek Temsilci şu ana kadar hiçbir şey yapmadı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la benim görüş farklılığım budur. Daha fazla diyaloğa ihtiyacımız var.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek ziyaretimde liderlerle yaptığım görüşmede sıkıntı itibariyle nereden geliyor denilirse Dayton Anlaşması'ndan geliyor. Şu anda burada Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar var. Bunların da temsil eden liderleri var. Burayla ilgili kararı liderler kendi aralarında bir araya gelerek vermeli. Bunun için mekanizmalar var. Bundan sonra Bosna Hersek sıkıntı ödemesin diye temenni ediyorum.

Şu anda Rusya tarafından tahıl sevkiyatı yok. Sayın Putin'in haklı olduğu konu var. Gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın istiyoruz. Burada gecikme var. Semerkant'ta sayın Putin'le bunları görüşeceğiz. Gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıtralım. Enerjide fiyatlar yükseliyor. Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içinde. Rakamlar çok yüksek. Bu yüksek rakamlarla Batı ne yapacağının telaşı içinde. Temenni ederim ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır.