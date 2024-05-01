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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'ye kutlama mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TRT#Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan TRTye kutlama mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 20:27

TRT’nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çağdaş sayısal yayıncılığın gerektirdiği tüm yeni olanakları yetkin bir biçimde kullanan güçlü ve etkili bir kurumsal yapıya sahip TRT, yayıncılık alanında ulaştığı seviye ile bizleri gururlandırmaktadır. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun tüm çalışanlarını tebrik ediyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bilgi ve birikimini, sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla 60 yıldır vatandaşlarımıza sunan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Çağdaş sayısal yayıncılığın gerektirdiği tüm yeni olanakları yetkin bir biçimde kullanan güçlü ve etkili bir kurumsal yapıya sahip TRT, yayıncılık alanında ulaştığı seviye ile bizleri gururlandırmaktadır. Kamu hizmeti yayıncılığının verdiği sorumluluğu da gözeten TRT, dinamik yapısı ve öncü yayıncılık deneyimiyle ülkemizin değerlerini, tarihini, kültürünü, gücünü ve sesini tüm dünyaya yansıtmaya devam etmektedir.

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Haberden spora, müzikten belgesele, çocuktan kültüre kadar bütün kanallarıyla örnek olmayı sürdüren TRT; ülkemizde sektör için bir okul niteliği taşımakta, bu alanda kıymetli televizyon ve radyocuların yetişmesinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun tüm bu başarılı çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun tüm çalışanlarını tebrik ediyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TRT#Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

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