Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THY Yönetim Zirvesi mesajı: Türkiye'nin en değerli markası

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Milletçe göğsümüzü kabartan başarılarla dolu bir yılı tamamlayıp, daha büyük hedeflerle başladığınız 2024 yılında video mesaj yoluyla da olsa sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.



'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda emin ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz. Havacılık alanında ülkemizin başarı çıtası giderek yükselmektedir.

"EKONOMİYE 56 MİLYAR DOLARLIK KATKI"

Türkiye’nin en değerli markası vasfına sahip olmanın yanı sıra dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu da olan Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine katkılarıyla da adından söz ettirmektedir. 2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış, yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir.

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Dünya turizminin parlayan yıldızı Antalya’nın da Türk Hava Yolları'nın güçlü kanatlarından payını alması bizleri memnun etmektedir. Türk Hava Yolları özelinde elde edilen tüm bu başarıları taktirle karşılıyor, mimarları olarak gördüğüm siz kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yılın son haftalarında duyurulan 350 uçaklık siparişinizi gelecek vizyonumuzun anlamlı bir yansıması olarak değerlendiriyorum