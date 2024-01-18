Astrotürk uzay yolcusu... Fırlatma bu gece 00.49’a ertelendi

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıyacak roket, bu gece 00.49’da fırlatılacak. Dün yapılması planlanan fırlatma Space X’in insanlı uzay uçuşu kıdemli direktörü Benji Reed’in açıklamasına göre, mühendislik ekiplerinin Dragon kapsülünün iniş paraşütlerinin açılma biçiminde ve Falcon 9 roketine nasıl bağlanacağında bazı teknik sorunlar keşfettmesi üzerine ertelendi. Reed açıklamasına her iki sorunun da çözüldüğünü ekledi. Gezeravcı, 36 saatlik yolculuğun ardından uzay istasyonuna ulaşacak. Uzayda 14 gün kalacak olan Gezeravcı, 13 uzay deneyine imza atacak.

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SAVAŞ PİLOTU VE MÜHENDİS

Mersin Silifke’de 1979’da doğan Gezeravcı, bir TV programında “Küçüklüğünden itibaren, hayalinin sınırı gökyüzü olan bir çocuğun, hayalinin eşiğini uzaya taşıyan bir adımdır bu” sözleriyle özetlemişti duygularını. Türk Hava Kuvvetleri’nde 15 yıl pilotluk yapan Gezeravcı, lisans eğitimini Hava Harp Okulu’nda elektronik mühendisliği alanında tamamladı. Wright-Patterson Üssü’ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisans yapan Gezeravcı aralarında F-16’nın da bulunduğu birçok uçağı kullandı, THY’de 7 yıl kaptan pilot olarak çalıştı. “Uzayla ilgili bir hayalim yoktu. Hayalim gökyüzü ile limitliydi” diyen Gezeravcı, Türkiye’nin insanlı ilk uzay projesi için başvuru çağrısı haberlerini görmesinin ardından, yapabileceğine kanaat getirerek başvurduğunu anlatmıştı.

HANGİ DENEYLERİ YAPACAK

Alper Gezeravcı uzayda 13 deneye imza atacak. Bunlardan bazıları şöyle:

UYNA Uzay için yeni nesil alaşımlar deneyi Türkiye’nin uzay, havacılık ve savunma sanayii için yeni nesil malzeme geliştirmesine katkı sağlayacak. GMETAL Kimyasal tepkimesiz koşullarda yerçekiminin etkisi araştırılarak uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacak. UZMAN Uzay Görevleri için Mikroalgal Yaşam Destek Üniteleri geliştirilmesi hedefleniyor. TÜBİTAK MAM ile birlikte yaşam destek sistemi geliştirilmesi hedefleniyor. ALGALSPACE ile uzayda, Antarktik ve ılıman bölge mikroalglerinin büyüme verileri karşılaştırılarak, literatürde ilk kez kutup alglerinin uzayda kullanımına yönelik bir çalışma gerçekleştirilecek. OKSİJEN SATURASYONU Yapay zekâ desteği ile verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor.

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AİLESİ: GURUR DUYUYORUZ

Alper Gezeravcı’nın annesi Sıddıka Gezeravcı, oğlunun Türkiye adına uzaya gidecek ilk astronot olduğunu öğrendiğinde önce biraz korktuğunu ama sonra gurur duyduğunu ve artık rahat olduğunu söyledi. Oğlunun 4 yaşındayken “Ben uçak şoförü olacağım” dediğini anlatan baba Ali Gezeravcı ise Cumhuriyetin 100. yılında oğlunun böyle bir görev üstlenmesinden duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirdi.

UZAY MÖNÜSÜ

ET, BUĞULAMA PİLAV, HAŞLAMA

-Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yolculuğu başlarken, uzay uçuşu gerçekleştirecek olan ikinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever tecrübe kazanmaya devam ediyor. CNN Türk’ten Gülşen Coşkun’a konuşan Atasever, uzay yolculuğu hakkında bilgiler verdi:

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200 FARKLI YEMEK VAR

“Şu anda 1G’lik yer çekimi orada olmadığı için yemek kuru gönderiliyor. Burada yediklerimizden pek farklı şeyler değil. Etinden haşlamasına, pilavdan buğulamaya kadar 200’e yakın farklı yiyecek içecek seçme opsiyonu var.

DUŞ YERİNE NEMLİ HAVLU

Duş yok. Suyu yere akıtma söz konusu değil. Steril havlularla temizlik ihtiyacınızı gidermek zorunda oluyorsunuz.

4 DAKİKADA 7 DENEY

Yörünge altı uzay uçuşu gerçekleştireceğim. 90-100 km irtifaya çıkıp orada kalıp sonra geri döneceğiz. Mikro yer çekiminde 4 dakikada 7 farklı deney icra edeceğiz. Sonuçları Türkiye’nin uzay araştırmaları alanında katkı olarak sunacağız.”

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ÇADIRLAR MEYDANDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu izlemek için İstanbul’da Taksim ve Ankara’da Kızılay Meydanı’nda “dome çadır” adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturdu. Çadırlara Alper Gezeravcı’nın fotoğraflarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunun logoları yerleştirildi. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)

YÖRÜKLERDEN PANKARTLI DESTEK

Uluslararası Uzay İstasyonu’na yanında Türk bayrağı, aile fotoğrafları ve Yörük kültürüne ait bazı objeler götürecek olan Gezeravcı’ya memleketi Silifke’den de destek vardı. Dün deve ve eşek sırtında Narlıdere’ye giden yörükler ellerinde Alper Gezeravcı’nın fotoğrafı yanında “Yörük çocuğu uzaya gidiyor”, “Silifkemiz’in gururu” yazılı dövizler taşıdı. Hemşerileri Gezeravcı’yı, Silifke Anıt Meydan’da toplanarak uzaya uğurlamayı planlıyor.

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HEYECANLA BEKLİYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ertelemeyle ilgili olarak X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49. Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz.”