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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanı#Regaip Kandili
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Regaip Kandili paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 20:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X'ten yaptığı paylaşımda tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X'ten yaptığı paylaşımda "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." dedi. 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanı#Regaip Kandili

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