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GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francesco'ya 'geçmiş olsun' mesajı
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Haber Giriş: 06.07.2021 - 18:32 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francesco'ya 'geçmiş olsun' mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francesco'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ameliyat olan Papa Francesco'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco önceki gün kalınbağırsak ameliyatı olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa'ya ameliyatı dolayısıyla 'geçmiş olsun' mesajı gönderdi.

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı, Papa Francesco'ya ayrıca sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

Papa bağırsak ameliyatı oldu
Papa bağırsak ameliyatı oldu

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