Papa bağırsak ameliyatı oldu

İtalya’nın başkenti Roma’daki Agostino Gemelli Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyat sonrası yapılan açıklamada, 84 yaşındaki Papa’nın operasyona “iyi tepki verdiği” kaydedildi. Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre Papa’nın, semptomatik kolon divertikül darlığı sebebiyle daha önceden planlanan bir ameliyat için geçen pazar öğleden sonra Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

3 SAAT SÜRDÜ

Papa Françesko’ya rektuma giden kalınbağırsağın alındığı sol hemikolektomi yapıldığı belirtildi. AFP’nin haberine göre ameliyat sonrası açıklama yapan Papa’nın Sözcüsü Matteo Bruni, ruhani liderin durumunun iyi olduğunu, operasyonun da 3 saat civarı sürdüğünü açıkladı. Sözcü, Papa’nın bir hafta civarında hastanede kalmasının beklendiğini de ekledi.

Bu arada, Papa Françesko, 2013 yılında Papa seçildikten sonra ilk kez hastaneye kaldırılarak bir operasyon geçirdi. Papa’nın hastaneye yattığı haberinin ardından liderlerden de “geçmiş olsun” mesajları geldi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Malta Cumhurbaşkanı George Vella ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Papa’ya “Geçmiş olsun” mesajı gönderdi.

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