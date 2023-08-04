Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: En doğru adayları tespit edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar, Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele en ideal aday tespitlerini yaparak ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak.

PUTİN İLE GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Henüz tarih netleşmedi. Görüşmeleri yapıyorlar, görüşmeler çerçevesinde Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Biliyorsunuz biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Yani Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Hatta hatta şu anda bile biz gıda tarım hayvancılık bakanlığımız olarak o adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi yapmaya devam edeceğiz.

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Tabi Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Geçmişte Cezayir'de Ruanda'da yaptığı uygulamalar, bütün bunlar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut. Bunu hele hele Afrikalılar çok iyi biliyor.

Altın sevkini, uranyum sevkini tamamen durdurmuş durumdalar. Bu ülkelere yapılan zulmün karşılığıdır. Biz olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz.

YAŞ KARARLARI

Ben bu atamadan çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. Biliyorsunuz yargıda falan bu atamalar çok var. Ama şimdi ilk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzelliktir. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunların devamı gelecektir.