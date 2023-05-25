'İspatlamazsan namertsin' Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bizim terör örgütleriyle görüştüğümüzü söylüyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

İstanbul iş başkanlığımızı bu buluşmaya aracılık ettiği için teşekkür ediyorum. Tüm sanayicilerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Tüm sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yatırımın istihdamın kıymetini en iyi sizler bilirsiniz. 21 yıldır ülkemize ve milletimize bunu verdik. Biz güveni sağladık. Bu süreçte önümüze çıkan engelleri birlikte aştık. Senaryoları birlikte yırtıp attık. 2023'ü Türkiye Yüzyılı'na birlikte hazırladık. 14 Mayıs seçimlerinin meclis aşaması tamamlandı. 14 mayıs sıradan bir tarih değil. 1950'ye gideceğiz ve onun yapılanmasını gerçekleştirdik. Pazar günü ikinci turu yapıyoruz. Pazar günü inşallah milletimiz 14 Mayıs'ın tamamlayıcısı olan bu tarihi inşallah farklı bir oranla bu kardeşinize tevdi edecektir diye inanıyorum. Bunu niye söylüyorum, her şeyden önce milletimiz parlamentoda 323 vekil ile tercihini cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Sizin yasama olarak parlamentoda bir şey yapma şansınız yok. Milletimiz bu iradeyi Cumhur İttifakı'na verdi.

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"BUNU İSPATLAYAMAZSAN NAMERTSİN"



Cumhurbaşkanlığı'nda 49.5 oyla büyük teveccüh gösterdi şahsımıza. Milletimiz güvenini teyit etmiştir. Muhalefete ve tüm dünyaya da çok net mesaj göndermiştir. Koalisyon günlerine, eski Türkiye günlerine hayır diyerek cumhurbaşkanlığı sistemine yeniden onay vermiştir. Terör örgütleri ile iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu söylemiştir. TRT'de bizim terör örgütleri ile görüştüğümüzü söylüyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile görüşme yaptığımızı ispatlamak müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan namertsin. biz terör örgütleri ile görüşme değil onları inlerinde vurmadık. Sen ise Kandil'den talimat alarak bunların parti binalarına bile değil parlamentoda odalarında görüşme yapıyorsun. Beraber yol haritasını çiziyorsun. Asla bizim terör örgütleri ile bir araya gelmemiz kozmik odalarda toplantı yapmamız söz konusu değildir.

GİDİP DEFNE HASTANESİNİ GÖRSEYDİN

Erdoğan'ı ve arkadaşlarının terörle mücadelede nerede olduğunu benim milletim iyi bilir. Bu konuda Cudi'nin besler Deresi'nin dili olsa da konuşsalar. Sen sınır ötesinde bile teröristlere nasıl adım atılacağının HDP ile bu çalışmaları yaptın. Meclis'teki odalarında yaptın. Medya bunu ortaya koydu. Sen kalkıp da zaten akşam yalan sabah yalan hayatın bununla geçiyor. Bizi televizyona çağırıyorsun. Şöhret olmak istiyorsun. Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok. Milletimizin duruşu gayet açıktır ve değişmemiştir. Seçim sonucunu beğenmeyip depremzedelere olmadık hakareti savuranların onlardan hangi yüzle oy isteyeceğini merak ediyoruz. Hatay'a gitti, orada Defne'ye niye gitmedi. Yüzde 90 oy aldın. Biz yüzde 8 aldık. Biz 90 oy aldı diye defnede hastane yapma olayını bir kenara koymadık. Şu anda ortakların 2 ayda hastane mi yapılırmış derken biz yapacağız dedik. Gidip bir de hastaneyi görseydin. Biz Prof. Dr. Murat Dilmener hastanesini 45 günde Atatürk Havalimanı'nda yaptık. Aynı projeyi Pakize Öz hastanesi olarak orada da yaptık. Biz yapacağımızı konuşuyoruz. Artık ortada masa falan da kalmadı. Muhalefet cenahında ortalık toz duman. Kendi partilileri dahil kimsenin bu kişiyi taşıyacak hali kalmadı. Onun çektiği çileye de son vereceğiz. Kolay değil 15 seçim bizimle yarışa girdin hepsini kaybettin. Şimdi cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar giriyorsun. Kafası zehir gibi çalışan gençlerimizin yaptığı video üzerinden kaset kumpas geçmişinin üzerini örtmeye çalışıyor. CHP'den ayrılarak aday olan birisine dün yaptıkları ortada. Kandil'deki elebaşlarının kendisine yaptığı destek çağrıları 14 Mayıs sonrası da devam etti. Erdoğan'a böyle bir destek mesajı yayınlanmıyor. Zaten böyle bir desteği kabullenmeyiz. bize milletimizin desteği yeter.

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SANA İKİ BUÇUK KURUŞ BİLE VERMEZLER

Bay bay Kemal Londra'dan tefecilerden 300 milyar dolar alıp getirecekmiş. Seçim sonra sana buradan bir şeyler göndeririz demişler. Sana delikli iki buçuk kuruş bile vermezler bay bay kemal. Ülkemize parmak sallayanların hezeyanları bitmiş değil.

Kuzey şu anda briket evler yaptık. Bunu sivil toplum kuruluşlarımızla yaptık. Katar destekli 1 milyon Suriyeliyi alabilecek konut yapma çalışmalarımız devam ediyor. Dün içişleri bakanımızı temel atma törenini yaptı. Suriyelilerin gönüllü gidişinin altyapısını oluşturduk. Kovarak değil, cebren değil. Almanya'sı Avrupa'sı ülkelerine nasıl davet ediyorsa aynısını yapalım dedik. İnsani, vicdani, İslami bir yönünün olması gerektiğine inanıyoruz.

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BENİM MİLLETİM ASLA SİZE YOL VERMEZ

Pazar günü bu tabloların hesabını bu teröristlerle el ele olanlardan soracaktır diye inanıyorum. 14 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlayacak ve hep beraber Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çalışacağız. Bu Selo kim? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin canına giren teröristtir. Şimdi ne diyor, Selo'yu çıkarmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz diyor. Benim milletim ona oy vermez. Benim milletim yerlidir, millidir, vatanseverdir. Asla size yol vermez. Bunların hesabını pazar günü soracaktır. Tek çaremizin çalıştığımızın karşılığı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Pazartesi gününden itibaren de bu şekilde mücadeleye devam edeceğiz.

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Yüzde 1'i bile etmiyor bunların aldığı oy oranı ama 40 vekil aldılar. Sana kalan vekil sayısı bunlarla mukayese edilmeyecek az. Sen kendi haline bak. Hayatı sırça köşklerde değil Kasımpaşa'da öğrendim, İstanbul'da öğrendim. Başı dik bir şekilde yaşamanın manasını iyi biliriz. İstanbul'da öğrendiklerimizi siyasi hayatımızda rehber edindik. Ülkemizin menfaatini pazarlık konusu haline getirmedim. İstanbul'a başkanlık yaptığım dönemin kadro kıymetini İstanbullular bilir.

BAY BAY KEMAL SENİN GEÇMİŞİNDE NE VAR?

İstanbul'da çöp dağları vardı. İstanbul susuzdu. Istranca dağlarından su getirdik. İstanbul'da başkanlığı CHP'li Sözen'den aldım. O dönemde 50 bin haneye doğal gaz getirmişti. 1 milyon 150 bin haneye getirmiştim ve o şekilde de cezaevine gitmiştim. Bay bay kemal senin geçmişinde ne var? Referansında ne var. İşte haliç, kokudan geçilmiyordu oradan. Alibeyköy'deki bir taş ocağına tüm pisliğini oraya deplase ettik. O taş ocağı şimdi çocuklar için bir oyun parkı. Yine Haliç'in kenarındaki kongre merkezi olan yerin temelini attık. Allah rahmet etsin Kadir Topbaş kardeşimiz görevi devraldığında eseri bu haline getirdi. Yaparsa biz yaparız dedik ve yaptık. Bugün yarın aynı şekilde kongre merkezinde toplantılar yapıyorlar. Size kalsa böyle bir şeyi yapmazdınız. Atatürk Kültür Merkezi... Sözde sanatçılar burası yıkılırsa yapılmaz diyorlardı. Muhsin Ertuğrul içinde bunu diyorlardı. Bunları yaptık işte. Biz yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Yaptık ve tüm sanatseverlere hizmetler veriyor. Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmedi. Tüm terör örgütleri ile mücadele ettik. Tanklara göğsümüzü siper ettik.

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Hiçbir zaman ülkemizin ve milletimizin hakkını kimseye yedirmedik. BM'den NATO'ya kadar tüm platformlarda Türkiye'nin çıkarlarını cesaretle savunduk. Türkiye'yi bölgesindeki çıkarların tarafı haline getirmeye çalışanların oyununa gelmedik. Doğu Akdeniz'den Mavi Vatan'a hiçbir yerde geri adım atmadık. Siyasette kalbi Türkiye için çarpan herkesle ortak paydada buluşmaya çalıştık. Elbette bunun için gerektiğinde herkesle görüştük. Haklı eleştirilere kulak verdik. Türkiye'nin hayrına olacak her teklifi değerlendirdik ama siyaseti at pazarlığı olarak görmedik. ne verelim abime anlayışı ile siyaset yapmadık. Seç al ucuzluğuna kendini kaptıranlardan olmadık.

21 yılda laf üstüne laf koymanın değil taş üstene taş koymanın mücadelesini yürüttük. Eser ve hizmet yolculuğumuzu kesintisiz sürdürdük. Ülkemizin önünü açacak hangi teklifi getirdi. Yola çıkarken ilk düğmeyi yanlış ilikledi. Ülke ve millete dair meselelerin al gülüm ver gülüm malzemesi yapılmaması gerektiğini aklına getirmedi. Hiçbir hesaba dayanmayan sözleri ile bunu yaptı. Kişisel hesapları ile siyaseti kirletti. Toplam oyları 1'i bulmayan partilere 40 vekil hediye etti. İBB başkanı 4 yıldır görevde, İstanbul'a ne yaptı? Büyük hizmetleri var diyebilir misiniz? Aynı şekilde Ankara, ne yaptı? Net söylüyorum, CHP ile masaya oturup da istediğinden fazlasını almadan kalkan yoktur.

"BUGÜN İTİBARİYLE OSB SAYISI 353'E İSTİHDAMDA 2.5 MİLYONA ÇIKTI"

CHP genel başkanı koltuğunu korumak için eşi benzeri görülmemiş tutarsızlıklara imza attı. Kendi tutarsızlıklarını örtmek için yalan yanlış bilgileri ortaya saçanların derdini biliyoruz. Önüne gelene makam mevki sözünü verdiğinizi unutturamayacaksınız. Sizlerin de katkısıyla tek tek hayata geçireceğiz. Çalışanlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle OSB sayısı 353'e istihdamda 2.5 milyona çıktı. Salgının ardından hayata geçirdiğimiz işletmelere 9,6 milyar lira destek ödemesi yaptık. Programın ikinci ayağını devreye alamaya hazırlanıyoruz. 110 bin ilave istihdamın önünü açtık. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için 178 projeye destekleme kararı aldık. Sanayicilerimize ve işletmelerimize verdiğimiz değeri kimseyle tartışmayız. Sizlerden pazar günü sandığa daha sıkı sahip çıkmanızı istiyorum. Hep birlikte bir kez daha milli iradenin gücünü bir kez daha göstermenizi istiyorum.