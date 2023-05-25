Alman kanal son anket sonucunu yayınladı... Yüzde 52 ile zafer!

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Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için geri sayıma geçti.

13. cumhurbaşkanını belirleyecek seçime sayılı gün kala Türkiye dünya manşetlerindeki yerini koruyor.

Bu süreçte Türkiye'yi yakından takip eden Alman n-tv televizyonu son anket sonuçlarını yayınladı.

'Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu devirdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Alman kanal 'Erdoğan ilk oylamada yüzde 49.52 oy aldı. Ancak, beklenenden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi' dedi.

'ERDOĞAN İKİNCİ TURDA FAVORİ'

Erdoğan'ın ilk turda zaferi kıl payı kaçırdığına dikkat çeken n-tv, Kılıçdaroğlu'nun ilk turda Erdoğan'ın gerisinde kaldığını hatırlattı ve 'Erdoğan yüzde 4,5 gibi iyi bir farkla ikinci turda favori' dedi.

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Haberde 'İkinci turdan bir hafta önce yapılan bir anket, onu 52 ile önde gösteriyor' diyen Alman kanal son anketlerde Erdoğan'ın önde olduğunun altını çizdi.

Meclis dağılımına da dikkat çeken Alman kalan internet sitesinde yer alan haberde şu değerlendirmede bulundu;

'Erdoğan, partisi AK Parti ile parlamentoda çoğunluğu sağlamayı başardı. Bu, analistlerin ikinci tur seçimlerde kendisi için bir avantaj olarak gördüğü bir faktör. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması halinde, parlamento onun kararlarının çoğunu engelleyebilir.'

Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesi seçim kampanyasını de değerlendiren n-tv 'İkinci tur seçiminden önce Kılıçdaroğlu, popülist sloganlar da dahil olmak üzere yoğun bir şekilde oy kampanyasına devam etti' dedi.

YURTDIŞI İKİNCİ TURDA REKOR KIRDI

İlk turda yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan'ın ikinci turda desteğini Erdoğan'dan yana açıkladığını hatırlatan Alman kanal, ülkedeki oy verme merkezlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu ve katılımın yüksek olduğunu yazdı.

Oy verme işleminin tamamlandığı yurtdışında seçmen ikinci turda da rekor kırdı. yurt dışında 1 milyon 889 bin 398 kişi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullandı.

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GÜNDE 400 BİN SEÇMEN

Her gün yaklaşık 400 bin yurtdışı seçmen oy kullandı. Sadece ilk dört günde oy kullanan seçmen sayısı ilk turdakinin toplamını geride bıraktı.

Oylar, bir önceki seçime göre katlandı. 2018’de ilk beş günde yurtdışında oy kullanan seçmen sayısı sadece 328 bin 575’ti.

Bu seçime göre dört günde oy kullanan seçmen sayısı beş kattan fazla arttı. İkinci turda fazladan 74 bin 845 kişi fazladan sandığa gitti.

İlk turda yurtdışında 1 milyon 691 bin 287, gümrüklerde ise 148 bin 847 seçmen sandığa gitmişti.