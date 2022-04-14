Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar...

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

* Milletimizle birlikte, tüm insanlığın sıkıntılarından kurtulduğu, dostluk ve kardeşlik ikliminin dört bir yanımızı kuşattığı günlere inşallah kısa sürede ulaşırız.



* Asırlar boyunca Anadolu'da devletler kurulmuştur ancak binlerce yıllık birikimiyle esnaf ve sanatkarımız bu toprakların harcı olmaya devam etmiştir. Esnafımız her zaman haktan yona olmuş, bulunduğu sokağın vicdanını temsil etmiştir.

* Bugün bir çok ülkede en derin şekilde yaşandığını gördüğümüz sosyal adaletsizliğin bizim milletimizin içinde kök salamamasında bu anlayışı vardı. Bunun son örneğini korona salgınında gördük. Devlet olarak bu zorlu dönemde sizlerin yanında olmaya çalıştık. Salgın döneminde esnaflarımıza gelir kaybı ve kira olarak 4 ay süreyle biner lira destek sağladık. Türkiye genelinde bu destekler 4, 6 milyar lirayı aşmıştır.

Haberin Devamı

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞASINI BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

* Ayrıca esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatiflerine borçlarını yeniden yapılandırma imkanı sunduk. Salgının etkilerinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarımızı yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Bize herkesten daha güçlü yapan, farklı kılan, zorluklar karşısında dayanıklı hale getiren bu vasfımız, erdemimizdir.

* Sizler işinizin başına her geçtiğinizde dükkanınızın, aracınızın kapısı her açtığınızda aynı zamanda bu sorumluluğu üstlenmiş oluyorsunuz. Hayatımızın bir döneminde bizde esnaflık yaptığımız için bu vasıfları bizzat yaşayarak, hırs ederek öğrendik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını da birlikte gerçekleştireceğiz.

* Salgının küresel düzeyde dengeleri bozan ve fiyatları artıran etkilerini henüz yeni yeni üzerimizden atarken bu defa da Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın etkileriyle yüz yüze kaldık. Son dönemde çarşıda pazarda fahiş fiyat artışlarının en önemli sebebi bu iki faktördür. Millete sesleniş konuşmasında ifade ettiğim gibi; bu tür sorunlar hukuki değil ahlaki olduğu için yaptırımlar kısıtlı kalıyor. Ama bu değil ki elimiz kolumuz bağlı kalacağız.

Haberin Devamı

* İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz. Kendi işiniz kurmak isteyen girişimcilere verdiğimiz destekleri artırıyoruz. Çeşitli istihdam projeleriyle özellikle gençlerimizin meslek öğrenme ve kazanç sahibi olmasını sağlıyoruz.

* Şartlara göre ilave adımlar atarak insanlarımızın refah seviyelerini korumaya çalışıyoruz. Amacımız esnaf ve sanatkarımızla rekabet etmek değil, sizlerin de şikayetçi olduğu piyasadaki fahiş fiyatları kontrol altında tutmaktır. Fiyatları fahiş şekilde yükselterek haksız kazanç peşinde koşanların cezalarını artırıyoruz.