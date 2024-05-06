Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kıymetli misafirler, vakıflarımızın değerli temsilcileri, hanım efendiler beyefendiler sizleri hürmetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Sizleri misafir etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Bu yılki vakıf haftamızı 201 vakıf eserinin toplu açılışı ile idrak ediyoruz. vakıf kültür varlıklarımız ülkemize hayırlı olsun.

Bizden önce 96-202 yılları arasında 56 eser restore edilirken vakıflar genel müdürlüğümüzün nasıl bir başarıya imza attığı görülecek. Dünya üzerinde nerede bize ait miras varsa oraya ulaşıp çıkarıyoruz. 21 yılda gönül coğrafyamızdaki 5500 eseri yeniden ayağa kaldırdık.

Ecdadın emanetlerine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzü tebrik ediyorum. Bugün aynı zamanda vakıf insanı olarak Bayram Kızılaslan kardeşimize de ödülünü takdim ediyoruz. İş adamı kimliği yanı sıra hayır sever kardeşimiz 6 Şubat'ta ağır hasar alan Malatya Yeni Camii'nin yapım masraflarını üstlendi.

Haberin Devamı

Vakıf medeniyetimizin oluşumunda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Sadece vakıf eserlerinin korunmasında değil kültürel hizmetlerden burslara, cemaat yardımlarına kadar genel müdürlüğümüz iftihar kaynağımız olan çalışmalara imza atıyor. Toplam 50 bin evladımız vakıflarımızdan burs veya eğitim yardımı alıyor. Vakıflarımızın Gazzeli kardeşlerimize el uzattığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Gazze'ye yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. 50 bin tona ulaşan yardım miktarı ile Türkiye Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke oldu.

İyice canileşen İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu yükseltiyoruz 54 ürüne ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren tüm ürünlerde ihracat ve ithalatı durdurduk. Soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. 35 bin kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Filistin halkının en zor günlerinde yardımına koşan milletimiz insanlığında vicdanı oldu. İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese veya görse de çarpıtsa da Türkiye Gazze sınavını en başarılı veren ülkedir. Bunda gönüllü kuruluş ve vakıflarımızın büyük payı var. Mazlumlara destek olan herkesi tebrik ediyorum.