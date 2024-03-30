Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u bu hale düşürenler utansın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Güngören geçtiğimiz yıl yapılan 14 - 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda milletvekilliğinde yüzde 52, Cumhurbaşkanlığında yüzde 54 destek verdi. Şükranlarımı sunuyorum. Güngörenliler tercihini 30 yılı aşkındır eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmıştır. Yarın akşama kadar çalışmalarımızı sürdürüyor muyuz? Güngören doğusundaki sanayi tesisleri ve batısındaki yerleşim yerleriyle İstanbul'un önemli merkezleri arasına girmeyi başardı. Depreme dayanıksız ve düşük standartlı konut stoku dönüştürülmeye başlandı. Murat Kurum kardeşimizin desteğiyle bu süreç daha da hızlanacak. Bilim adamlarının sürekli uyardığı deprem kapımızı çalmadan İstanbul'u depreme daha hazır hale getireceğiz. Bizler de merkezi yönetim olarak her zaman İstanbul'umuzun yanında olmaya devam edeceğiz.

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"İSTANBUL'UN DİRENÇLİ HALE GELMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Asrın felaketinde 53 binden fazla canımızı toprağa vermiş bir ülke olarak deprem tehdidini yok sayamayız. Elazığ'a buradan geçmiş olsun diyorum. Deprem konusuna siyaset üstü bir mesele olarak bakmamız gerekiyor. Yarısı Bizden'e yenilerini ekleyerek İstanbul'un dirençli hale gelmesini sağlayacağız.

Bu şehrin ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil. İstanbul ikinci iş ek iş yarı zamanlı iş olarak yönetilecek şehir değil. İstanbul'a atlama taşı değil, ömrünüzün nihayetine kadar dizinin dibinden ayrılmayacağınız bir sevgili gözüyle bakacaksınız. Kader sizin yolunuzu nereye çıkarır o ayrı mesele. İstanbul'u böyle kucaklamak, adamak mecburiyetindesiniz. İstanbul depreme hazırlığının geciktirilmesi sebebiyle şu anki yönetime kırgın. İstanbul trafiğinin durma noktasına gelmesiyle küskün. Gün geçmiyor ki otobüsler yanmasın. Hep bunları yaşadık. İstanbul son 5 yılda kaderine terk edildiği için mahsun.

"İSTANBUL'U BU HALE DÜŞÜRENLER UTANSIN"

Şehrin kaynaklarını sizler için harcamak yerine bavul bavul yağmalayıp başka ihtirasların finansmanında kullanıyorlar. Tüm bunlarla beraber seçime hazırlanıyorlar. Haftalardır vatandaş ortaya saçılan görüntüleri konuşuyor, CHP tarafından bir Allah'ın kulu çıkıp açıklama yapmıyor, yapamıyor. Cep telefonuyla banka uygulamasına girip 30 saniyede yapabilecekleri basit işlem için neden 6-7 kişinin saatlerce uğraştığını açıklayamıyorlar. İstanbul'u bu hale düşürenler utansın.

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İnşallah yarın İstanbul değişimi sandıkta gerçekleştirecektir. Bunun için Güngören'den öyle bir ses verin ki iki tarafta da duymayan kalmasın.

Milletimizin iradesini sandık vasıtasıyla ortaya koyduğu her seçim siyasi partiler için sınamadır. Milletimiz her seçimde bu sınamayı vererek sandığa ve iradesine sahip çıkmıştır. Nice siyasi, sosyal, ekonomik krizle de yüzleşsek yolun sonu milli irade meydanına çıkmıştır. Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarının kazanımlarını en iyi sizler biliyorsunuz. Bu günler güllük gülistanlık geçmedi. Milletimizin desteği sayesinde hepsinin üstesinden geldik. Mayıs ayı seçimlerinde ülkede oluşturdukları havayı hatırlıyorsunuz değil mi? Altılı masada olanlar neye çalışıyorlardı? Cumhurbaşkanı olacağız. Hiçbiri seçilebildi mi? Şu anda hepsi parlamentonun dışında. Belediyelerde benzeri hava estirmenin peşindeler. Milletin sandıktan çıkan iradesine elbette saygılıyız. Hiç kimsenin şehirlerin 5 yılının daha çalınmasına rıza göstermeyeceğine inanıyoruz. Verdikleri sözlerin çoğunu sonradan hatırlamaz oldular. Sosyal medyaya TV reklamlarına bakarsanız İstanbul'u yeni baştan inşa etmişler sanırsınız. Bu şehirde yaşayan herkes biliyor ki, yapılan kayda değer iş olmadığı gibi devraldıkları işleri bile becerememişlerdir.

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Bizim ne yaptıklarımız, yapacaklarımızda yalan yok, göz boyama yok, kandırmaca yok. Hepsi ya zaten ortada olan ya da planı projesi hazırlanmış olan. Bize göre en tehlikeli insan gözünüzün içine bakarak yalan söyleyebilendir. İstanbul'u sel alıyor, İBB Başkanı İsviçre'de. Bir daha dönmemek üzere benim milletim sana tatil iznini verecek. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizleri Allah için seviyorum. Sizin de bu şekilde sevdiğinize inanıyorum. Yarın akşam Güngören'den müjdeleri bekliyoruz.