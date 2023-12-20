Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: 2024 zalimin ceza aldığı yıl olacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kültür sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hoş geldiniz. Kültür ve Sanat Törenleri vesilesi ile sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ödüle layık görülen sanatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum.

Bu yıl bilim ödülümüzü Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a veriyoruz. Hocamızın her birinin gerisinde büyük emek birikim olan eserleri ile fikir ve gönül dünyamızı zenginleştireceğine inanıyorum.

Kültür ödülümüzü matbuat ve kitabiyat tarzında yazdığı eserlerle ışık tutan Ali Birinci hocamıza takdim ediyoruz. Şiirleri ile gönül dünyamıza katkılar sunan isimdir. Tarihçiliği hayat tarzına dönüştüren tarzı ile her türlü ödülü hak ediyor

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MÜZİK ÖDÜLÜ EMEL SAYIN'A

Müzik ödülü sahibi hafızamızda yer edinen Emel Sayın hanımefendidir. Yarım asırdır icra ettiği Türk sanat müziğini gönüllerde yaşatan hanımefendi gönül telimizi titretmeyi sürdürmektedir.

Resim ödülüne layık görülen İbrahim Atalay en önemli sanatçılarımızdan biridir.

Karikatür ödülümüzü çizgisi ile yaşadığı döneme anlam katan Hasan Aycın'a takdim ediyoruz. Eserlerinde gönül coğrafyamızda yaşanan kederleri yansıtmıştır.

Sinema ödülümüzü 1950 yılından beri yapımcılıktan yönetmenliğe iz bırakan Sami Şekeroğlu'na veriyoruz. Kültür sanat dünyamıza hizmetleri her geçen yıl daha iyi anlaşılmaktadır. Kendisini tebrik ediyoruz

Dijital sanat ödülümüzü medya sanatçısı olan Refik Anadol'a takdim ediyoruz. Kendisi bilgisayar teknolojisi kullanarak çalışmalarını akademik çalışması ile destekleyerek dünya çapında eserlere imza atıyor. Dijital sanat ödülü için tebrik ediyorum

Mimari ödülümüzü Sinan Genim'e veriyoruz. Ülkemizin en önemli tarihi kültürel markası olan İstanbul'a olan aşkını projeleri ile restorasyon çalışmaları ile ortaya koymuş isimdir.

"NAZAN HANIM GÜNÜMÜZ YAZARLARI ARASINDA SEÇİN BİR YERE SAHİP"

Edebiyat ödülümüzü onlarca eseri ile geçmişten bugüne köprüler kuran Nazan Bekiroğlu'na takdim ediyoruz. Nazan hanım öğretmenlikten akademisyenliğe, oradan yazarlığa uzanan yolcuğu boyunca günümüz yazarları arasında seçkin bir yere sahiptir.

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Bu yılki vefa ödüllerimizi 5 ayrı isim adına temsilcilerine veriyoruz. Attila İlhan, Muhsin Ertuğrul, Samiha Ayverdi, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı... Bu değerlerimizi rahmetle yad ediyorum.

ÜLKEMİZİN BİRİKİMLERİ YOK EDİLDİ, AŞAĞILANDI

Geçmişte bu millet toplum mühendisliğine maruz bırakıldı. Makbul vatandaş yaratma peşinde koşanlar tarihimizin müktesebatına sırt çevirdi. Mimariden edebiyata sahip olduğu değerlere titreyen toplumlar görüyoruz. Ülkemizde ise birikimler yok edilmiş, aşağılanmıştır. Biz sorumluluk üstlendiğimiz her yerde medeniyet mirasına sahip çıkmanın, geçmiş ile bağların koparmamanın mümkün olduğunu gösterdik.

BATI TOPLUMLARINA MAHCUP OLANLARDAN MİLLİ DURUŞ BEKLEMİYORUZ

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İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet tarihi en önemli kalkınma adımlarını hayata geçirirken medeniyet yatırımları dönemini bizimle yaşadı. Fikrine meşrebine bakmaksızın kendini kültür sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık.

HEM TEKNOLOJİYE HEM SANATA YATIRIM YAPIYORUZ

Vatandaşlarımızın kendi toplumu ile tüm insanlığı kucaklama çabalarına destek verdik. Yapay zeka karşısında en önemli gücümüz insanın kendini geliştirecek yolları açık tutmaktır. Hem teknolojiye hem kültür sanat alanına en büyük yatırımları yapıyoruz. Teknoparka hangi hissiyatla bakıyorsak binlerce yüreğin attığı konservatuvara da aynı şekilde yaklaşıyoruz.

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KÜLTÜR SANAT ÜRETİMİ İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL

Buna rağmen ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz düzeyde değilse sebeplerini, ülkemize ideolojik maliyetini tartışmalıyız. Baskı ve tahakküm altında ideolojik kabileler ile bir an önce yüzleşmeliyiz.

GENÇLERİMİZ NİYET SAHİBİ ANCAK GAYRET GÖSTERMİYOR

Ülkemizdeki meselenin kökeninde kısır döngü var. Siyasetten edebiyata her alanda yapabilenin istemediği yapanın bilmediği tablo ile karşı karşıyayız. Gençlerimizin niyet sahibi olduğuna ancak yeterince gayret göstermediğine şahit oluyoruz. Gençlerimizi harekete geçirmek için kendileri ile daha yakın olacağız. Dar kadrocu anlayış yerini daha çoğulcu, özgürlükçü yaklaşım almadan hedeflerimize varamayız. Ülkemizin önündeki muazzam potansiyeli ideallerimiz doğrultusunda harekete geçirebiliriz.

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DÜNYA ELİ KOLU BAĞLI DURUYOR

Yapabilecek olan Gazze'deki katliamı engellemiyor. Samimiyet ile yapmak isteyen de böyle bir imkana sahip değil. Anlı şanlı devlet yönetimleri vahşi saldırılar karşısında eli kolu bağlı durması insanlık adına utanç verici. Tarih bu iğrenç tabloyu, buna yol açanların hak ettikleri şekilde yargılayacak. Biz tarihe bırakılmadan hemen yapılması gerektiğine inanıyoruz. 2024 zalimlerin hak ettiği cezayı gördüğü bir yıl olacaktır inşallah.

Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında hedeflerimizi gerçekleştirmenin yolu medeniyetimizi maddi manevi tüm unsurlarını şaha kaldırmaktan geçiyor. En büyük desteği de siz kültür sanat insanlarından bekliyoruz.

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