Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Korkunç gerçek soruşturmada ortaya çıktı İsrail ordusu rehineleri böyle öldürmüş

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
BM çocuk örgütünün İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'nin güneyinde yerlerinden edilmiş çocukların temel hayatta kalma ihtiyaçlarından daha az suya sahip olduklarını söyledi. Russel, 'Temiz su olmadan önümüzdeki günlerde çok daha fazla çocuk yoksulluk ve hastalıktan ölecek' dedi.
Kan kamu yayıncısı, IDF'nin geçen Cuma günü yanlışlıkla üç rehineyi öldürmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı.
Soruşturmada, ilk iki rehine Alon Shamriz ve Samar Talalka'yı vurarak öldüren IDF keskin nişancısının, taşıdıkları beyaz kumaşı tanımadığının belirlendiği bildirildi. Göreve başlarken aldığı brifingde keskin nişancıya, tüm bölgenin savaş alanı olduğu ve şüpheli herkese ateş açmasına izin verildiği söylendi.
Soruşturma ayrıca üçüncü rehine Yotam Haim'in Shamriz ve Talalka ile birlikte vurulduktan sonra yakındaki bir binaya kaçmayı başarması nedeniyle öldürülmesinin özellikle korkunç olduğunu ortaya çıkardı.
Tabur komutanı daha sonra askerlere ateşi kesmeleri için bağırdı ancak içlerinden biri, Haim ikinci kez binadan çıktıktan sonra onu vurup öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de Cuma günü yanlışlıkla öldürülen 3 İsrailli rehineyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, rehinelerin acil yardım çağrısı yaptıkları ve yemek artıklarını kullanarak yardım istediklerini kaydettikleri bir pankart yazdıkları belirtmişti.
İsrail yetkilileri, beyaz bayrak taşıyan rehinelerin öldürülmelerinin, "angajman kurallarının" ihlali olduğunu kabul etmişti.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi yöneten Hamas'a karşı devam eden savaşında benzersiz zorluklarla uğraştığını söyledi.
Biden 'İsrail çok az ülkenin yüzleşmek zorunda olduğu bir yükle karşı karşıya. Tek bir amacı olduğunu söyleyen askeri bir düşman: tüm İsrail Devleti'nin ortadan kaldırmak. Ayrıca ek zorluklarla da karşı karşıya kaldılar: Hamas, Amerikalı rehineler de dahil olmak üzere önemli sayıda rehineyi elinde tutuyor' dedi.
Biden, Bu 'ek yüklere' rağmen İsrail'in Hamas ile Filistinli siviller arasında ayrım yapması gerektiğini söyleyerek, onları sivil ölümleri en aza indirmek için çalışmaya çağırdı.
AFP'nin Hamas'a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Hamas lideri İsmail Haniye Gazze ateşkes görüşmeleri için bugün Mısır'a gidecek.
Kaynağın AFP'ye verdiği bilgiye göre, Haniyeh, Mısır'a gidecek "üst düzey" bir Hamas heyetine başkanlık edecek ve burada Mısır istihbarat şefi Abbas Kamel ve diğer yetkililer ile görüşmelerde bulunacak.
İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, görüşmelerin "tutukluların serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın sona erdirilmesi için bir anlaşma hazırlanmasına yönelik saldırganlığın ve savaşın durdurulması üzerine" olacağını söyledi.
Kaynağa göre, Mısır'daki görüşmelerde "insani yardımın ulaştırılması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve yerinden edilen kişilerin kuzeydeki kasaba ve köylerine dönüşü" konularına odaklanılacak.
Filistin İslami Cihad grubunun askeri kanadı, rehineler Gadi Mozes ve Elad Katzir'in bir videosunu yayınlayarak, İsrail liderliğini bu rehinelerin serbest bırakılması için acilen harekete geçmeye çağırıyor.