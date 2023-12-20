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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Korkunç gerçek soruşturmada ortaya çıktı! İsrail ordusu rehineleri böyle öldürmüş

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#İsrail#Hamas#Filistin
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Korkunç gerçek soruşturmada ortaya çıktı İsrail ordusu rehineleri böyle öldürmüş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 08:30

İsrail saldırısı altındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gazze'de Cuma günü IDF ateşi ile yanlışlıkla öldürülen 3 İsrailli rehineyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İsrail kamu yayıncısı IDF askerlerinin rehineleri nasıl öldürdüğünün detaylarına ulaştı. İşte İsrail'de deprem etkisi yaratan o rapor...

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

UNICEF: Temiz su olmazsa çok daha fazla çocuk ölecek

BM çocuk örgütünün İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'nin güneyinde yerlerinden edilmiş çocukların temel hayatta kalma ihtiyaçlarından daha az suya sahip olduklarını söyledi. Russel, 'Temiz su olmadan önümüzdeki günlerde çok daha fazla çocuk yoksulluk ve hastalıktan ölecek' dedi.

Skandalda yeni perde: İsrail askerleri rehineleri böyle öldürmüş
Skandalda yeni perde: İsrail askerleri rehineleri böyle öldürmüş

Kan kamu yayıncısı, IDF'nin geçen Cuma günü yanlışlıkla üç rehineyi öldürmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı.


Soruşturmada, ilk iki rehine Alon Shamriz ve Samar Talalka'yı vurarak öldüren IDF keskin nişancısının, taşıdıkları beyaz kumaşı tanımadığının belirlendiği bildirildi. Göreve başlarken aldığı brifingde keskin nişancıya, tüm bölgenin savaş alanı olduğu ve şüpheli herkese ateş açmasına izin verildiği söylendi.


Soruşturma ayrıca üçüncü rehine Yotam Haim'in Shamriz ve Talalka ile birlikte vurulduktan sonra yakındaki bir binaya kaçmayı başarması nedeniyle öldürülmesinin özellikle korkunç olduğunu ortaya çıkardı.


Tabur komutanı daha sonra askerlere ateşi kesmeleri için bağırdı ancak içlerinden biri, Haim ikinci kez binadan çıktıktan sonra onu vurup öldürdü.


İsrail ordusu, Gazze'de Cuma günü yanlışlıkla öldürülen 3 İsrailli rehineyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, rehinelerin acil yardım çağrısı yaptıkları ve yemek artıklarını kullanarak yardım istediklerini kaydettikleri bir pankart yazdıkları belirtmişti.


İsrail yetkilileri, beyaz bayrak taşıyan rehinelerin öldürülmelerinin, "angajman kurallarının" ihlali olduğunu kabul etmişti.

Biden: İsrail 'ek yüklerle' karşı karşıya ama Hamas ile Filistinli siviller arasında ayrım yapması gerekiyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi yöneten Hamas'a karşı devam eden savaşında benzersiz zorluklarla uğraştığını söyledi.


Biden 'İsrail çok az ülkenin yüzleşmek zorunda olduğu bir yükle karşı karşıya. Tek bir amacı olduğunu söyleyen askeri bir düşman: tüm İsrail Devleti'nin ortadan kaldırmak. Ayrıca ek zorluklarla da karşı karşıya kaldılar: Hamas, Amerikalı rehineler de dahil olmak üzere önemli sayıda rehineyi elinde tutuyor' dedi.


Biden, Bu 'ek yüklere' rağmen İsrail'in Hamas ile Filistinli siviller arasında ayrım yapması gerektiğini söyleyerek, onları sivil ölümleri en aza indirmek için çalışmaya çağırdı.

Hamas lideri Gazze ateşkes görüşmeleri için bugün Mısır'ı ziyaret edecek
Hamas lideri Gazze ateşkes görüşmeleri için bugün Mısırı ziyaret edecek

AFP'nin Hamas'a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Hamas lideri İsmail Haniye Gazze ateşkes görüşmeleri için bugün Mısır'a gidecek.


Kaynağın AFP'ye verdiği bilgiye göre, Haniyeh, Mısır'a gidecek "üst düzey" bir Hamas heyetine başkanlık edecek ve burada Mısır istihbarat şefi Abbas Kamel ve diğer yetkililer ile görüşmelerde bulunacak.


İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, görüşmelerin "tutukluların serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın sona erdirilmesi için bir anlaşma hazırlanmasına yönelik saldırganlığın ve savaşın durdurulması üzerine" olacağını söyledi.


Kaynağa göre, Mısır'daki görüşmelerde "insani yardımın ulaştırılması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve yerinden edilen kişilerin kuzeydeki kasaba ve köylerine dönüşü" konularına odaklanılacak.

İslami Cihad, hükümete rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan iki rehinenin daha videosunu yayınladı
İslami Cihad, hükümete rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan iki rehinenin daha videosunu yayınladı

Filistin İslami Cihad grubunun askeri kanadı, rehineler Gadi Mozes ve Elad Katzir'in bir videosunu yayınlayarak, İsrail liderliğini bu rehinelerin serbest bırakılması için acilen harekete geçmeye çağırıyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineUNICEF: Temiz su olmazsa çok daha fazla çocuk ölecek
timelineSkandalda yeni perde: İsrail askerleri rehineleri böyle öldürmüş
timelineBiden: İsrail 'ek yüklerle' karşı karşıya ama Hamas ile Filistinli siviller arasında ayrım yapması gerekiyor
timelineHamas lideri Gazze ateşkes görüşmeleri için bugün Mısır'ı ziyaret edecek
timelineİslami Cihad, hükümete rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan iki rehinenin daha videosunu yayınladı
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#İsrail#Hamas#Filistin

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