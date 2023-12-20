Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Korkunç gerçek soruşturmada ortaya çıktı İsrail ordusu rehineleri böyle öldürmüş

Skandalda yeni perde: İsrail askerleri rehineleri böyle öldürmüş

Kan kamu yayıncısı, IDF'nin geçen Cuma günü yanlışlıkla üç rehineyi öldürmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı.





Soruşturmada, ilk iki rehine Alon Shamriz ve Samar Talalka'yı vurarak öldüren IDF keskin nişancısının, taşıdıkları beyaz kumaşı tanımadığının belirlendiği bildirildi. Göreve başlarken aldığı brifingde keskin nişancıya, tüm bölgenin savaş alanı olduğu ve şüpheli herkese ateş açmasına izin verildiği söylendi.





Soruşturma ayrıca üçüncü rehine Yotam Haim'in Shamriz ve Talalka ile birlikte vurulduktan sonra yakındaki bir binaya kaçmayı başarması nedeniyle öldürülmesinin özellikle korkunç olduğunu ortaya çıkardı.





Tabur komutanı daha sonra askerlere ateşi kesmeleri için bağırdı ancak içlerinden biri, Haim ikinci kez binadan çıktıktan sonra onu vurup öldürdü.





İsrail ordusu, Gazze'de Cuma günü yanlışlıkla öldürülen 3 İsrailli rehineyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, rehinelerin acil yardım çağrısı yaptıkları ve yemek artıklarını kullanarak yardım istediklerini kaydettikleri bir pankart yazdıkları belirtmişti.





İsrail yetkilileri, beyaz bayrak taşıyan rehinelerin öldürülmelerinin, "angajman kurallarının" ihlali olduğunu kabul etmişti.