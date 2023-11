Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze Kasabı Netanyahu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Aziz milletim, vekil arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Gurbetçilerimize selam ve saygılarımı gönderiyorum. Türkiye Yüzyılı inşası için çalışan tüm kardeşlerime şahsım ve partim adına selamlarımı iletiyorum.

Filistinli kardeşlerimi, Gazze'nin mağdur insanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum. 7 Ekim'den beri insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldılar. Camileri bombalandı, okulları yerle bir edildi, kampları bilinçli şekilde hedef alındı, sabiler hunharca katledildi.

Haberin Devamı

ADINI TARİHE GAZZE KASABI OLARAK YAZDIRDI

Gıdasını, elektriğini, suyunu kesip açık hava hapishanesine çevirdikleri 2 milyon insana soykırım uyguladılar. Gazze'yi yakıp yıktılar. Her türlü zulmü yaptılar. Yüzde 70'ten fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 16 bin kardeşimiz İsrail saldırısında şehit oldu. 35 bin üzerinde kardeşimiz yaralandı. Şehitleri rahmetle yad ediyorum. Gazze'deki binaların üçte ikisi yıkıldı. Eğitim ve sağlık alt yapısı çöktü. Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırdı.

HESAP VERMELERİ İÇİN TÜM YOLLARI DENEYECEĞİZ

Bu kara leke Netanyahu'ya destek verenlerin de alnına yapıştı. Bu utanç lekesi tarihten temizlenmeyecek. Bir ikisi hariç batılı ülkelerin tepkisizliğini de unutmayacağız. Hesap vermeleri için mevcut tüm yolları deneyeceğiz. İsrail hukuk önünde hesap verecek. Tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Temaslarımızın en önemli konusu Gazze'deki savaştır. İspanya devlet başkanı ile görüştük. Dik duruşları için İspanya'yı tebrik ediyorum.

DAHA FAZLA CAN ALMASININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyoruz. Gazze için neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Cuma günü başlayan esir takaslarını ve insani arayı müspet bir gelişme olarak görüyoruz. Gazze'nin ihtiyaç duyduğu malzemelerin bir kısmının bölgeye ulaştırılmasından memnunuz. Ancak ulaşan yardımlar ihtiyaçları karşılamaktan uzak. İsrail köşeye sıkışan Netanyahu'nun daha fazla can almasının önüne geçilmelidir. Antisemitizmi körükleyerek tüm Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor. Dünyada İslam düşmanlığı da yükseliyor. Batılı ülkelerin sorumsuz söylemlerinin bedelini bu ülkelerde yaşayan göçmenler ödüyor.

Haberin Devamı

Kur'anı Kerim'i yakanlara gösterilen müsamaha tavrı iyi niyetli değil. Bugün de bir Müslüman sorunu icat edilmeye çalışılmakta. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tek bir vatandaşımızın dahi burnunun kanamasına izin vermeyeceğiz. Gazzeli kardeşlerimize yönelik yardımlarımız devam ediyor.

İKİNCİ YARDIM GEMİMİZ BUGÜN YOLA ÇIKIYOR

1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıkıyor. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere Türkiye’ye getirerek tedavileri ile ilgileniyoruz. İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecek. Ateşkesin kalıcı olması için temaslarımıza hız vereceğiz.

Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır. Barışın 1967 sınırları temelinde başkenti doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ile mümkün olduğunu hatırlatırım.

Haberin Devamı

Ülkemize ve partimize dair hususları da ihmal etmiyoruz. Almanya ve Cezayir ziyaretlerinde ikili ticari, beşeri ve savunma konularını ele aldık. Almanya ile 50 milyar seviyesinde olan ticaretimizi 60 milyara, Cezayir ile olan 6 milyar olan ticaretimizi 10 milyara taşımayı hedefliyoruz. Maldivler'in ziyareti ile bir ilki gerçekleştirdik. Dostlarımızı artırma hasımlarımızı azaltma politikamızı uyguluyoruz. Biz diplomasiyi sıfır toplamlı bir oyun olarak görmüyoruz. Ülkeler arasında anlaşmazlıkların olması doğal. Asıl olan kördüğüme dönüşmeden çözme iradesidir. 7 Aralık'ta yapmayı planladığımız Yunanistan ziyaretine yaklaşımımız bu yönde. İhtilaflarımız dün de vardı bugün de olacak. Bu gerçek aynı iklimi aynı denizi paylaşan iki ülke olarak ortak paydada buluşamayacağımız anlamına gelmiyor. İşbirliğimizi geliştirebileceğimiz pek çok başlık var. Seyahatimizin şimdiden ülkelerimiz açısından yeni bir sayfa açılmasına vesile olmasını diliyorum.

Haberin Devamı

MERKEZ BANKASI REZERVİ 134,5 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Muhalefetin kara propagandalarına rağmen firmalarımız dünya çapında başarılara imza atıyor. Diğer firmalarımıza da ilham kaynağı oluyor. Dünyadaki krizlere rağmen bu ivmeyi değerli buluyoruz. Bu iklimin güçlenmesi için iş dünyamıza her türlü desteği sağlıyoruz. Her girişimcimizin yanındayız. Merkez Bankamız bu amaçla yeni yatırım taahhütlü kredi programına 100 milyar dolarlık limit tahsil edildi. 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit ayrılacak. İhracatçılarımız için günlük reeskont limitlerini 10 kat artırıp 3 milyar seviyesine çıkardık. Her iki kararın özel sektörümüze hayırlı olsun. Merkez Bankası rezervlerimizin de Eylül 2014'ten bu yana 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini veriyorum.

Haberin Devamı

FAHİŞ FİYATTA CEZALAR 10 KAT ARTACAK

Deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayanları konuşmaktan hicap duyuyoruz. Depremi siyaseten fırsata çevirmek isteyenler gibi ekonomik kazanca dönüştürmek isteyenler de var. İstismar edenler sandıkta derslerini alıp milli iradenin şamarını yediler. Yapı malzemelerine fahiş fiyatlar söz konusu. Yakın kentlerde yüzde 20 yüzde 30 farkla satılıyor. Bu vicdansızlığın üzerime gideceğiz. Mevcut cezaların 10 kat ağır uygulanmasını sağlayacağız. Bölgede fedakarca çalışan firmalarımıza da her türlü desteği vereceğiz. Yoğun talebin maliyetleri artırdığının farkındayız. Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine imkan tanıyoruz.

YIL BİTMEDEN 46 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Yatırımların zamanında tamamlanması için devlet olarak kolaylık gösterip yük alıyoruz. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara yaklaşımımız bu yönde. Önümüzdeki aydan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlıyoruz. Yıl bitmeden, 46 bin deprem konutu ve köy evini hak sahibi depremzedelerimize teslim etmeyi planlıyoruz

24 Kasım vesilesi ile marif davamızın öncüsü öğretmenlerimiz ile bir araya geldik. Aybüke Öğretmen oldum ben filmini gençlerimizin mutlaka izlemesini tavsiye ediyorum.

15 MİLYON EMEKLİMİZE 5 BİN LİRA ÖDEME

Emekliler ile ilgili müjdemizi de paylaştık. Çalışan emeklilerimize de 5 bin lira ödemeyi teşmil ediyoruz. Meclis onayını da aldıktan sonra çalışan emeklilerimize ödemesini yapacağız. Teklif yasalaşınca ilk düzenlemeden faydalanamaya 4 milyon emeklilerimizin hesabına 5 bin lira yatıracağız. 76 milyar lira ilave kullanarak 15 milyon emeklimize 5 bin lira ödemiş olacağız

ŞİDDETTEN RAHATSIZ OLSALAR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KUYRUĞUNA TAKILMAZLARDI

İstanbul sözleşmesinden ülkemizin çekilmesine dair marjinal çevrelerce yürütülen kampanyanın hiçbir demeli yoktur. Amaçları kadına yönelik şiddet değil. Bunlar şiddetten rahatsız olsa bölücü terör örgütün kuyruğuna takılmazdı. Bugüne kadar ne bölücü örgütün kaçırdığı kız çocukları için iki kelam ettiler ne de Diyarbakır annelerine destek oldular.

Bölücü örgüte sempatiyle bakanlarla opera dinlediler. Biz şehit anaları ile gerektiğinde canları pahasına darbecilere meydan okuyan kadınlarımızla vatanları için polis ve askerlerimiz ile yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz.

SAPKIN AKIMLARIN KARŞISINDA DİK DURAN BİZİZ

Sapkın kesimlerin hedefi toplumsal kurumlarımızı çökertmek. Bu sapkın akım karşısında tek dik duran Cumhur İttifakı'dır. Bunlara meydanı bırakmayacağız. Aile kurmak isteyen gençlerimize finans desteğine başlıyoruz. Kanın bugün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fonu ilk etapta deprem bölgesinde hayata geçireceğiz. Gençlerimize 150 milyar liralık evlilik kredisi sunacağız. 2 yıl boyunca aile danışmanlık hizmetinden de faydalanacaklar. Seçim vaatlerimizden olan bu fonun hayırlı olmasını diliyorum.

ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ UYGULAMASI NİSAN 2024'E KADAR SÜRECEK

Ücretsiz doğal gaz desteğimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın doğal gaz faturasını biz ödemiştik. Şimdiye kadar toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz. Katkılar sadece doğal gaz ile sınırlı değil. Farklı adlar altında elektrik ve gaz abonelerine destek verdik. Bu sadece enerji alanındaki destekler. Çok farklı desteklerimiz de var. Büyüyen Türkiye'nin her vatandaşımızın istifade etmesi için gayret ediyoruz. Bundan sonra da devletin kaynaklarını milletin emrine vereceğiz.

Bizim gündemimizde insanlığa fayda var muhalefetin gündeminde her gün yenisi patlak veren skandallar var. Gündemimizde Türkiye Yüzyılı varken onların gündeminde bölücü örgütün uzantıları ile Meclis'te münayiş yapmak var.

MİLLETİMİZ HANÇER SİYASETİNDEN BIKTI

Muhalefet cephesinde yaşananları sadece yüzümüz kızararak değil üzülerek izliyoruz. Milletimiz artık hançer siyasetinden bıktı. Adlarını duymak yüzlerini dahi görmek istemiyor. Seçim sonuçlarından sonra biraz umutlanmıştık. Belki hatalarını anlarlar dedik. ama değişen hiçbir şey olmadı. Ağır yenilginin tüm faturasını cumhurbaşkanı adaylarına kestiler. Yollarına pişkince devam ettiler. Gizli mutabakat konusunda aynı taktiği uyguluyorlar. Tam göbeğinde yer aldıkları kirli pazarlıkta kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Utanmasalar kazınıyoruz yalanını da inkar edecekler. CHP'de genel başkan değişti ama CHP'de siyaset yapış tarzında zerre değişiklik olmadı. Dün de milletin aklı ile alay ediyorlardı bugün de halkı hafife alıyorlar. Tüm umutlarını masa başı senaryolara bağlamış durumdalar.

KENDİLERİNİ KOMİK DURUMA DÜŞÜRDÜLER

Figüranlar dışında hiçbir şey değişmedi. Sahne önündekiler yenilendi ama sahne gerisindeki akıl daneleri aynı kaldı. Kendilerince güya bazı atamalar yapmışlar, bakanlıkları dağıtmışlar. Seçimlerde de erken gaza gelip kendilerini komik duruma düşürdüler. Kolpa da olsa içlerinden birilerini görevlendirmelerini olumlu karşıladık. Bakan arkadaşlarımızı izleyerek ülkeye nasıl hizmet edileceğini öğrenirler diye düşündük.

YENİDEN İSTANBUL

Bizi izlemeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne de kasaba. Herkesin ufku denizi kadar demişler. Bunların da ufku ancak buna yetiyor. 4 ay sonraki seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı kendi önceliklerimize göre yürüteceğiz. Rakiplerimizin aslında onları kontrol edenler olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Bugün bir başlık atıyorum; yeniden İstanbul... Bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz üst akıl ile mücadele ediyoruz. Şimdiye kadar bu konuda en ufak bir zafiyet göstermedik. Ev ödevlerimizi en düzgün şekilde yaptık. Sorumluluklarımızın hakkını verdik.

Güçlendirerek devam ettirdiğimiz Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden de alnının akı ile çıkacağına inanıyorum.