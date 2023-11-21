Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir'de mevkidaşı Abdülmecid Tebbun ile yaptığı basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

Sayın cumhurbaşkanı, aziz kardeşim sayın bakanlar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum 2020'deki ziyaretimin ardından yeniden bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Şahsıma gösterilen hüsnü kabul dolayısı ile kardeşime teşekkür ediyorum.

Sayın Tebbun'la yüksek düzeyli konseyin kuruluşuna karar vermiş ilk toplantıyı Ankara'da yapmıştık. Bugün konseyin ikinci toplantısını yaptık, verimli görüşme gerçekleştirdik. Hayata geçirilecek projelerin yakın takipçisi olacağız.

Türkiye ve Cezayir asırlardır süren dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip. 5,3 milyarlık ticaretin 6 milyar yakalamasını hedefliyoruz. 10 milyarlık ticarete de gayretlerimizi artırarak inşallah başaracağız. Tercihli ticaret anlaşmasının bizlere yardımcı olacağına inanıyorum. Sayın Tebbun'un çabalarını izliyoruz. Şirketlerimizin en büyük yatırımcı ve istihdam sağlayıcı olması ile iftihar ediyoruz. Cezayir'in ülkemizdeki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Cezayir'in altyapı yatırımlarında şirketlerimizin olması gurur vericidir. Enerji ve yenilenebilir enerjideki ilişkileri yeni ortaklıklarla çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Doğal gaz sözleşmesi bunun güzel bir örneğini gösterdi. Savunma sanayisinde de potansiyeli görüyoruz ve bu alanda neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Karşılıklı kültür merkezlerinin açılması için çalışmalarımızı hızlandırdık.

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İSRAİL SALDIRILARINI KABUL ETMİYORUZ

Filistin'deki insani dramı da konuştuk. Cezayir en güçlü desteği veren ülkelerden. Filistin meselesinde Cezayir'in kararlı duruşunu takdir ediyoruz. Savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını kabul etmiyoruz. Hastane, ibadethane, okul gibi mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması barbarlıktır.

Önceliğimiz ateşkes ve insani yardımların bölgeye intikalidir. Sürece gereken katkıyı sunuyoruz. Filistin devletinin tesisi artık kaçınılmazdır. Elimizden geleni yapacağız bunun için. Adil bir barış için bölge ülkelerle garantör ülke olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkladık.

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13 imza attık. Türkiye ve Cezayir için hayırlı olsun. ilişkilerimizde ilave adımlar konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz. Katar ile de temastayız, beklentimiz olumlu sonuç.

Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak

Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun'un toplantıdaki açıklamaları ise şöyle oldu:

Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık trajedisi ve Siyonist İsrail'in insanlık suçlarını ve bunun yansımalarına değindik. Filistin halkını başkenti Kudüs olan 67 sınırları içinde kurma hakkını ifade ettik. Sistematik saldırılara, soykırıma karşı olduğumuzu beyan ettik. Bu kınamanın acil eylemle birlikte yerleşim yerlerinin genişlemesine engel olacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirttik. Gazze'deki soykırım sorumlularının yargılanmalarının altını çizdik. Nijer'de, Mali'de olan gelişmelere değindik. Bu konularda ortak fikir birliğine vardık. Tüm temennimiz Filistinlilerin bağımsız devletlerine kavuşması.