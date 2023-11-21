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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun ile görüştü

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#Erdoğan#Cezayir#Abdülmecid Tebbun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 15:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Cezayir'de mevkidaşı Abdülmecid Tebbun ile görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun ile görüştü

Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak. İlgili Bakanların da katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinleri imzalanacak.

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Ayrıca, Gazze ve işgal edilen Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

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#Erdoğan#Cezayir#Abdülmecid Tebbun

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