Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Ek ders ücretlerine yüzde 25 zam

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

2023-24 eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 3 aylık tatilin ardından pazartesi günü öğrencilerimiz okulları ile buluştu. Yavrularımızın hepsini gözlerinden öpüyorum. Tüm öğretmenlerimize de selamlarımı gönderiyorum. Sizlerin şahsında 81 vilayette, ilçeden köylere kadar aşkla çalışan eğitim ordumuzun her bir neferine ülkem milletim adına teşekkür ediyorum.

Kıymetli öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Rabbim tüm öğretmenlerimizden razı olsun. Üzerimde hakkı olan öğretmenlerimiz bir kez daha anıyor vefat edenlere rahmet diliyorum. Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi eğitim şehitlerini de rahmet ile yad ediyorum. 6 Şubat'ta aramızdan ayrılan öğretmen ve öğrencilerimize de rahmet diliyorum.

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Bizden kopartılan öğretmenlerimizi unutmadık, unutmayacağız. İnsanımızın gönlünü fetheden Aybüke Yalçın'ın ismini Cudi'deki petrol sahasına verdik. Günlük 100 bin varil üretim yapacak sahamız ülkemize değer kattıkça şehidimizin adı da nesilden nesile aktarılacaktır.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI 85 MİLYON EL ELE VEREREK İNŞA EDECEĞİZ"

29 Ekim'in gururunu hep birlikte yaşayacağız. devletimizin ikinci asrına büyük heyecan ile gireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu paylaşmıştık. Farklı görüşlerden insanların vizyonu sahiplenmesi bizlere cesaret verip güven aşıladı. Ayakları yere basan hedefler olduğu görüldü. Mayıs ayındaki seçimlerde milletin desteği teyit edildi. Bu köprüyü güçlendireceğiz. 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Tarih boyunca nice engeli aşan, nice oyunu bozan mücadeleci bir milletin evlatları olarak bu hedefimize de ulaşacağımıza inanıyorum. İddialı konuşmamızın arkasında 21 yıllık emek var. Biz ne yaptığımızı neyi başardığımızı çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin potansiyelini de biliyoruz. 2002'den beri boş durmadık. Eğitimden ulaştırmaya her alanda hazırlık yaptık ve eğitime hep özel önem verdik.

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EK DERS ÜCRETİ İLE ÇALIŞANLARA VE USTA ÖĞRETİCİLERE ZAM MÜJDESİ

2002'de derslik sayısı 343 bindi. Bugün 2 kata yakın artışla 620 bine çıktı. 500 bin öğretmen varken 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var şimdi. Görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'ni biz atadık. Meslek kanunu getirerek öğretmenlere mali ve ilave haklar tanıdık. Ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve usta öğreticiler ile ilgili adım atıyoruz. Saatlik ücrette yüzde 25 artışa gidiyoruz. Aylık ücrette 2023'te yüzde 91 artış yapmış olacağız. Lisansüstü öğrencilerin bursunu da değişen oranda yükseltiyoruz. Burslarda 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz.

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Tahta sayısını 620 bine ulaştıracağız 2023 sonuna kadar. Darbeci zihniyetin eğitimde açtığı tahribatı giderdik. Katsayı adaletsizliğine son verdik. Baş örtülü kız evlatlarımızın önündeki engele son verdik. Ders kitaplarını ücretsiz vererek velilileri büyük yükten, öğrencileri kırtasiye kırtasiye gezmekten kurtardık. Pek çok reformu ülkemize kazandırdık.

Hayatımızda yeni ihtiyaçların ortaya çıkması normaldir. Elbette beklenti ve istekler de değişti. Köklü değişimler yaşanırken eğitim araç ve müfredatın aynı kalması düşünülemez. biz böyle gelmiş böyle gitsin zihniyetinin bedelini ağır ödedik. Pırıl pırıl çocuklarımızı yasakçı eğitim sisteminin dişlileri arasında kaybettik. Sınav odaklı bakış açısı ne yazık ki eğitim sistemimizin yarayan kanalarından biri oldu. Düşünmeye, sanat bilim gibi alanlardaki kabiliyetlerini kazanmaya önem verilmedi. Manevi değerler örselendi. Devlet talepler karşısında kör sağır kesildi. Artık şunu net görüyoruz, eskiye öykünerek hiçbir yere varamayız.

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EĞİTİMDE HERKESİN GÖRÜŞÜNE AÇIĞIZ

Evlatlarımızı onların yaşayacağı zamanın şartlarına göre yetiştirmemiz gerekiyor. Birilerinin hemen yapbozculuk olarak yaftalamasını doğru bulmuyoruz. 85 milyonun birinci önceliği evlatlarımızın geleceğidir. Eğitimde siyasi görüşü her ne olursa olsun herkesin görüşüne açığız. Kapı duvar olmak yerine projeler sunulsun. İstikbalimizi ilgilendiren eğitim konusu ideolojik fakofoniye mahkum edilmesin. Siyasi partiler dahil herkesi eğitim hamlelerimize samimi katkı vermeye davet ediyorum. Eğitim başta olmak üzere her meseleyi konuşacak ülkedir Türkiye.

CHP'YE TANRIKULU TEPKİSİ

Aynı durum özgürlükçü anayasa için de geçerlidir. Türk demokrasisi sivil anayasa yapacak olgunluğa ulaşmıştır. İkinci asırdaki yolculuğu sivil anayasa ile yapmamız amaçlarımıza daha kolay ulaşmamızı sağlayacaktır. Yeni anayasamızı 4 ana sütun üzerinde inşa etmeyi amaçlıyoruz. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet olduğunu ısrarla söylüyoruz. Ay yıldızlı bayrağımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bir tane sözde vekil benim Mehmetçiğime saldırıyor. Mensubu olduğu ana muhalefet partisi bu vekil müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor, bir müeyyide uygulamıyor. Bu topluluk bu sözde vekillere gereken dersi gerektiği zamanda ideal şekilde verecek kalitededir.

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"KÜRESEL ÇETELERİN DAYATTIĞI SAPKINLIKLARLA MÜCADELE ASLİ GÖREVİMİZDİR"

Biz Mehmetçiğimize hiçbir gücün dokunmasına müsaade etmeyiz. Yeni anayasa sürecini de bu şekilde sürdüreceğiz. Önce milletim diyenlerin de pozitif katkı vermesini bekliyoruz. Eğitimde yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyorum. Günün ihtiyaçları doğrultusunda bazı projelerimizi tamamladık. Öğretmen istihdamı ve mesleki süreçlerini yeniden ele alıyoruz. Evlatlarımızı daha başarılı yetiştirmelerini sağlamak amacımız. Akıllı telefonlar yeni problemleri beraberinde getirmekte. Dikkat eksikliği, ciddiyet problemi bunlardan bazıları. Türkçemizin iyi okunması konusunda teşvik ediyoruz . Öğrencilerimizin gelişimi için her türlü çabayı göstereceğiz. Küresel sapkın akımlara karşı asla taviz vermeyeceğiz. Aile müessesini koruyacağız. Küresel çetelerin dayattığı sapkınlıklarla mücadele asli görevimizdir.

Eğitime dair geçmişin başarılarının devam ettirilmesi çok önemli. Yıkarak değil üzerine koyarak gideceğiz. Şimdiye kadar hükümet olarak bu anlayış ile hareket ettik. Okul öncesi eğitim kurumu ihtiyacını süratle gideriyoruz.

Asrın felaketinin yaralarını sarmak öncelikli konumuzdur. Planlarımız okula ilaveten 2571 dersliğimizi açtık. 15720 dersliğimizi gelecek sene hazır hale getireceğiz. 48 bin dersliğimizin bakım onarım çalışmasını yaptık. Eğitimde sıkıntı olmaması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.