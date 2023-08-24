Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu 13 seçimi kaybetti, onurluca geri çekilmeyi bile beceremedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Aziz milletim. AK Parti ailesinin sevgili mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamına selamlarımı iletiyorum. Vatanımızın bekası ve milletimizin huzur için görev yapan askerinden polisine tüm güvenlik güçlerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. AK Parti olarak büyük bir gurur ve heyecan yaşıyoruz. 22 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda bir kilometre taşı daha geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak 14 Ağustos tarihinde doğan AK Parti 22. yaşını kutluyor. AK Parti kademelerinde görev almış, gönül vermiş, davayı savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımızın her kademesinden nicelerini toprağa verdik.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerle ilgili adımları yıl sonuna kadar atacağız Haberi Görüntüle

Kimi eceliyle vefat etti kimi de bölücü terör örgütünün kalleş saldırılarında şehit düştü. Kimi de tabii afetlerin kurbanı oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. En son 6 Şubat depremlerinden Yakup Taş, eşi, torunları, kardeşi ve yeğenleriyle birlikte hayatını kaybetti. daha geçen hafta Ayaş Belediye Başkanı Yakup Taş ebediyete uğurladık. Bugünlere milletimizin duası yanında ailesinden, sağlığından, fedakarlık yaparak koşturan, dava erlerinin çabalarıyla geldiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz.. Ter döken herkesten Allah razı olsun. Partimizin çatısı altında Türkiye'ye hizmet eden tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.



"SİYASETİN SON 22 YILINA YÖN VERDİK"



AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü'nün ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz 22 yıl öncesinden bahsettiğimizde gençlerimizin çoğu zihinlerinde o eski Türkiye'yi canlandıramıyor. 28 Şubat'ın milli iradenin üzerinden silindir gibi geçtiği iklimde partimizin kuruluşunu ilan ettik. AK Parti'nin umutsuzluğun belirsizliğin karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye adeta güneş gibi doğmuş, umudun adı olmuştur. Milletimizin bize ve partimize güven duymuştur. AK Parti ve AK Partili kadrolar da bu güvene hiçbir zaman gölge düşürmemiştir. AK Parti ile beraber siyaset tabii rotasını bulmuştur. Milleti hor gören elitist anlayışın yerine millete hizmet yapmayı şeref gören anlayışı hakim kaldık. Biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tarihimizde ilk defa milletin doğrudan iradesiyle yönetimimizi değiştirdik. 780 bin kilometrekarenin her karşısını eser ve hizmetlerle nakış nakış işledik. Hayatın he alanında bizden önce yapılan hizmetlerin kat kat fazlasını iktidarlarımız döneminde başardık. Yerli üretimi başta sanayi olmak üzere gerçeğe dönüştüren kadro bu salondadır. Bizlere bu şerefi bahşeden rabbimize hamdediyoruz. 17 seçimin tamamında bizlerden destek ve dualarını esirgemeyen milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. AK Parti olarak siyasetin son 22 yılına yön verdik. Sayısız reforma imza attık.



