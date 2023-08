Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu 13 seçimi kaybetti, onurluca geri çekilmeyi bile beceremedi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Aziz milletim. AK Parti ailesinin sevgili mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamına selamlarımı iletiyorum. Vatanımızın bekası ve milletimizin huzur için görev yapan askerinden polisine tüm güvenlik güçlerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. AK Parti olarak büyük bir gurur ve heyecan yaşıyoruz. 22 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda bir kilometre taşı daha geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak 14 Ağustos tarihinde doğan AK Parti 22. yaşını kutluyor. AK Parti kademelerinde görev almış, gönül vermiş, davayı savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımızın her kademesinden nicelerini toprağa verdik.

Kimi eceliyle vefat etti kimi de bölücü terör örgütünün kalleş saldırılarında şehit düştü. Kimi de tabii afetlerin kurbanı oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. En son 6 Şubat depremlerinden Yakup Taş, eşi, torunları, kardeşi ve yeğenleriyle birlikte hayatını kaybetti. daha geçen hafta Ayaş Belediye Başkanı Yakup Taş ebediyete uğurladık. Bugünlere milletimizin duası yanında ailesinden, sağlığından, fedakarlık yaparak koşturan, dava erlerinin çabalarıyla geldiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz.. Ter döken herkesten Allah razı olsun. Partimizin çatısı altında Türkiye'ye hizmet eden tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.



"SİYASETİN SON 22 YILINA YÖN VERDİK"



AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü'nün ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz 22 yıl öncesinden bahsettiğimizde gençlerimizin çoğu zihinlerinde o eski Türkiye'yi canlandıramıyor. 28 Şubat'ın milli iradenin üzerinden silindir gibi geçtiği iklimde partimizin kuruluşunu ilan ettik. AK Parti'nin umutsuzluğun belirsizliğin karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye adeta güneş gibi doğmuş, umudun adı olmuştur. Milletimizin bize ve partimize güven duymuştur. AK Parti ve AK Partili kadrolar da bu güvene hiçbir zaman gölge düşürmemiştir. AK Parti ile beraber siyaset tabii rotasını bulmuştur. Milleti hor gören elitist anlayışın yerine millete hizmet yapmayı şeref gören anlayışı hakim kaldık. Biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tarihimizde ilk defa milletin doğrudan iradesiyle yönetimimizi değiştirdik. 780 bin kilometrekarenin her karşısını eser ve hizmetlerle nakış nakış işledik. Hayatın he alanında bizden önce yapılan hizmetlerin kat kat fazlasını iktidarlarımız döneminde başardık. Yerli üretimi başta sanayi olmak üzere gerçeğe dönüştüren kadro bu salondadır. Bizlere bu şerefi bahşeden rabbimize hamdediyoruz. 17 seçimin tamamında bizlerden destek ve dualarını esirgemeyen milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. AK Parti olarak siyasetin son 22 yılına yön verdik. Sayısız reforma imza attık.





Yıllardır kendi özyurdunda parya olarak görülen kesimleri bu ülkenin birinci sınıfına yükselttik. 22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalibremize uygun bir muhalefet bulamadık. Her şeyi değiştirdik ama ana muhalefeti tek parti faşizmden bir türlü kurtaramadık. Milli iradeye hürmet göstermeyi öğretemedik. 22 yılda 17 kez bizle yarıştırlar, her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milleti hafife almanın sandığın meşruiyetini sorgulamasının bedelini ödediler. Milleti suçlama alışkınlığından vazgeçmediler. Dün milleti göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı diye aşağılıyorlardı, bugün de kırsal kesim diyerek tahkir ediyorlar. Dün açık oy gizli tasnifle milli irade hırsızlığı yapıyorlardı, bugün de sandığın meşruiyetini tartışmaya açarak aynı faşizmi sergiliyorlar. Nereye dayanıyorlar Kandil'e. Kandil'den gelen desteğe dayanarak seçim kazanacaklarını sanıyorlardı. Oldu mu? Olmaz. Bu millet asla bu yanlışlılara ve teröre yüz vermeyecektir.Her seçim sonrasında içlerindeki sandık nefretini kusmaktan geri durmuyorlar. Dünya değişiyor, eski çamlar bardak oluyor ama CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor. Kılıçdaroğlu ve avanelerinin hazımsızlığında zerre kadar değişme olmuyor. Hiçbir zaman sözünün eri olmadı, onurluca geri çekilmeyi bilmedi. Vatandaşın aklıyla alay etmeye devam etti. Hala milletten özür dilemiyor, kendi hesaba çekmiyor, hatalarıyla yüzleşmiyor. Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri en fazla gazinin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. Siyasete olan güveni de zedeleyen bu durum demokrasimiz için de risk oluşturmaktadır. Seçimlerde farklı tercihlerde bulunmuş vatandaşlarıma şu çağrıyı yapmak istiyorum. Türkiye'nin tüm zenginliklerine, tüm renklerini temsil kabiliyetini haiz parti AK Parti'dir. AK Parti bir Türkiye partisidir. 85 milyonun tamamının partisidir. Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Tüm vatandaşlarımız değerlidir ve hizmete layıktır. Kalbi Türkiye için atan her vatandaşımıza, kalbimiz de gönlümüz de açıktır. 85 milyonun tamamına saygı duyan ve cesaretle hesap soracağınız bir parti ve ittifak arıyorsunuz gelin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın.Yarın Ahlat'tayız. diğer gün Malazgirt'teyiz. Cumhur İttifakı olarak ecdadımızın Anadolu'dan çıktığı yoldan biz bir oluyoruz diri oluyoruz hep birlikte Türkiye oluyoruz. Size sürekli dayatma bulunulmasından rahatsızsanız gelin siz de AK Parti ailesinin üyesi olun. Hayat tarzı diyerek, size korku salıp koltuklarını korumaya çalışanlara gelin ders verelim. Gelin, bizler de milleti kandırmaktan utanmayan bu kifayetsizleri, muhterisleri siyasette tutmayalım. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu kesimi emekliye sevk edelim. Siyaset bunlardan çok çekti. Bu millet bunlardan çok çekti. Türkiye'nin siyaset mühendisliği ürünü kurgulardan kurtulup, yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması en büyük dileğimizdir. Değişim talebinin böyle bir yeniliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Gençlerimize vaadimiz olan Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız. Birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf demokrasi yakıştığına inanıyoruz.Cumhurbaşkanlığımızın ustalık döneminde, inşallah her açıdan daha müreffeh daha güvenli daha güçlü Türkiye'yi inşa ederek milletimize sözümüzü yerine getireceğiz. Gönüller yapmak için çıktığımız bu yolda 22 yıldır olduğu gibi yine gönüller kazanarak mücadelemize devam edeceğiz. Muhalefetin yalanlarına teslim olmayacağız, haktan hakikatken ve adeletten asla ayrılmayacağız. Kibri kapımıza asla yakınlaştırmayacağız. Vatandaşa tepeden bakanlardan asla olmayacağız. Birbirimizi sadece Allah için seveceğiz. Onca saldırıya rağmen parti olarak hala ayaktaysak şu muhabbet iklimine borçluyuz. 7 ay sonra başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yerel seçimde zafere koşacağız. Çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. İşte İstanbul'un Ankara'nın hali ortada. İzmir zaten konuşmaya gerek yok. Mersin'in Adana'nın hali ortada. İşte buraları pırıl pırıl asıl sahiplerine kavuşturacağız.