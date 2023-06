Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binanız depreme dayanıklı değilse dönüşüm sürecini başlatın

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Adıyaman Millet Bahçesi 505 bin metrekare, Afyon Millet Bahçesi 125 bin, Adana Aladağ Bahçesi 200 bin, Sivas Bahçesi 158 bin, Erzincan Tercan Bahçesi 52 bin metrekare olmak üzeremillet bahçelerimiz 1 milyon 466 bin metrekare büyüklüğe sahiptir. Millet bahçelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her biri, yeşil alanları, tesisleri ve sundukları imkanlarla göz kamaştıran projelerdir. İnsanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyor gençlerden çalışanlara kadar sosyal ihtiyaçları da karşılıyoruz. Vatandaşlarımız burada dinleniyor, evlatlarımız burada sosyalleşiyor. Her yaş grubundan insanımız burada spor yaparak sağlıklı hayata kavuşuyor. Millet bahçelerimizin tamamı afetlerde toplanma alanı olarak hizmet vermekte. Çevre ve şehircilikte attığımız her adımın bu süreçte ciddi faydasını gördük. Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 ilde 81 milyon metrekare yeşil alan kazandırmanın ehemmiyeti anlaşılmış oldu. Millet bahçeleri sayısını 500 olarak güncelledik. 21 buçuk milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçelerimizi hizmete aldık. 137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi dünyanın en gözde parkları arasında yer alacak. Murat Kurum beye hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, Mehmet Bey ile süreci devam ettireceğiz. Büyük İstanbul Mitingimizi de Atatürk Havalimanı'nda yaptık. 500 millet bahçemizin tamamını bitince 81 vilayetimizin çehresi değişecek.

"TABİATI VE KAİNATI EMANET OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bizim dünya görüşümüzün özünde tabiatı ve kainatı emanet olarak görmek vardır. Gökyüzü bize emanet, denizler bize emanet, toprak bize emanet. Hayatımızı devam ettirdiğimiz hava bize emanettir. Emanetin sahibi önce rabbimiz sonra gelecek nesillerdir. Çevre bilincinin kök salması için yoğun çaba harcıyoruz. Bu seneki çevre haftasının temasını temiz dünya temiz deniz olarak belirledik. 5 sene önce başlattığımız sıfır atık hareketinin temel hedefi plastik atığının önüne geçmektir. Ülkemiz genelinde 160 bin bina ve yerleşkeye sıfır atık sistemi kurduk. Geri kazanım oranımızı yüzde 30 üzerine çıkardık. Çevreyi korumakla kalmayıp sonraki nesillere güzelleştirerek teslim edeceğiz.

"DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ BAŞLATIN"

Bize düşen çevrecilik adına siyasi ajandalarını dayatmaya çalışanlara boyun eğmeden geleceğe nefes olmaktır. Millet bahçelerimizde yeşil vahalar oluşturmaktır. Bizden önceki 60 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1 buçuk katını 21 yıla sığdırdık. 60 milyon fidanı vatan toprağı ile buluşturduk. 81 vilayetimizin her birini yeşil hale getirene kadar durmadan çalışacağız. 6 şubat depreminin bizlere hatırlattığı hususlardan biri de sağlam binalar inşa etmemiz gerektiğidir. Son yıllarda inşa edilen hastane, kamu binaları başarılı sınav verdi. Ülkemizin yapı stokunu bu standartlar altına düşürmeyeceğiz. Marjinal kesimlerin engelleme çalışmasına rağmen dönüşüm alanındaki yıkılan bina ve can kaybı sayımız az oldu. Kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı adımlar atacağız. Böylesi bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceğiz. Gözünü para hırsı bürüyenlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa bu meseleyi çözeceğiz. Yarısı bizden kampanyasına dönük ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Binanız depreme dayanıklı değilse dönüşüm süreceğini başlatın, afet kapınızı çalmadan siz tedbirinizi alın. En yakın zamanda deprem vilayetlerini yeniden dolaşacağım.