CHP'li Gürsel Erol'dan DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'ne sert tepki

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Seçime CHP listesinden giren Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi oylamaya kendi adayları ile katıldı. Bu duruma tepki gösteren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. " dedi.

AKP ve MHP'nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş olurken CHP'nin adayı ise Tekin Bingöl oldu. Gelecek ve Saadet Partisi, Serap Yazıcı Özbudun'u Meclis başkanlığına aday gösterdi. DEVA Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise bu durumu sosyal medya hesabından eleştirdi. Erol, "Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)" ifadelerini kullandı.

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DEVA, GELECEK VE SAADET PARTİSİ FARKLI ADAY ÇIKARMIŞTI

TBMM'de dün yapılan seçimde DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu, Gelecek ve Saadet Partisi ise Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u aday olarak göstermişti.

Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da 3. tur oylamada 321 oyla yeni TBMM Başkanı seçildi. Üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 160 , Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 43, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 4 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

Öte yandan İkinci turda DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 15, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 21 oy almıştı. 3. tura geçerken iki isimde adaylıktan çekilmişti.