CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 27 MayÄ±s yÃ¼reklerimizde derin yaralar aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r

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Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

"Aziz milletim, sevgili Ä°stanbullular sizleri en kalbi duygularÄ±mla selamlÄ±yorum. BugÃ¼n Cumhuriyet tarihimizin en kara gÃ¼nlerinden birinin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ vesilesiyle bir aradayÄ±z. Bundan 63 yÄ±l Ã¶nce bir 27 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye Ã§ok partili siyasi hayata geÃ§tikten sonraki ilk askeri darbesine maruz kaldÄ±. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri iÃ§indeki bir grubun gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bu darbe demokrasi ve kalkÄ±nma hamlemizi engellemekle kalmamÄ±ÅŸ, yÃ¼reklerimizde derin yaralar aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r.

Demokrat Parti'nin Genel BaÅŸkanÄ±n ve BaÅŸbakan olarak Ã¼lkemize verdiÄŸi hizmetlerle milletimizin gÃ¶nlÃ¼nde Ã¶zel bir yeri olan Menderes, darbe yÃ¶netimi tarafÄ±ndan kurulan uyduruk mahkemenin kararÄ± ile idam edildi. Menderes ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± YassÄ± Ada uzun yÄ±llar boyunca vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dilinde YassÄ± Ada olarak telaffuz edilmiÅŸtir. Biz burayÄ± aldÄ±k, ÅŸehitlerimizin anÄ±sÄ±nÄ± ilelebet yaÅŸatacak ÅŸekilde Demokrasi ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler AdasÄ± haline getirdik.

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"DÃœNYA DURDUKÃ‡A MENDERES DUA Ä°LE YAD EDÄ°LECEK"

BugÃ¼n de idamlarÄ±na giden sÃ¼recin baÅŸlangÄ±cÄ± olan darbenin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde rahmetli Menderes ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± hayÄ±rla yad etmek Ã¼zere burada anÄ±t mezardayÄ±z. DÃ¼nya durdukÃ§a Menderes hayÄ±rla, Fatiha ile, dua ile yad edilecektir.

Hemen yakÄ±ndaki bir diÄŸer anÄ±t mezarda olan rahmetli Ã–zal'da benzer saldÄ±rÄ±lara maruz kalmÄ±ÅŸ, benzer sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Bizim de belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan itibaren baÅŸbakanlÄ±k ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerimiz aynÄ± mÃ¼cadelelerle geÃ§ti. Ama hamdolsun Ã¼lkemiz ile ilgili karanlÄ±k hevesler hiÃ§bir zaman tÃ¼m manasÄ± ile baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.

TÃ¼rk demokrasisi bir 27 MayÄ±s'ta aldÄ±ÄŸÄ± yara ile sendelemiÅŸtir. Åžimdi 63 yÄ±l sonra yine bir 27 MayÄ±s'ta yarÄ±n gideceÄŸimiz sandÄ±k baÅŸÄ±nda darbeler, cuntalar, muhtÄ±ralar dÃ¶neminin bittiÄŸinin mÃ¼jdesini cÃ¼mle aleme duyurmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yoruz. TÃ¼rkiye seÃ§imleri dÃ¼nyada Ã¶rneÄŸi olmayan katÄ±lÄ±m seviyesi yanÄ±nda ÅŸeffaf ve adil bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirmesi ile de farkÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtur.

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Åžehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri en kalbi duygularÄ±mla selamlarken,Â yarÄ±n sabah hassasiyetle sandÄ±klara gitmenizi tavsiye ediyorum."Â

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