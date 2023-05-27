HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2023 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 27 MayÄ±s yüreklerimizde derin yaralar açmÄ±ÅŸtÄ±r

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip ErdoÄŸan#Adnan Menderes#27 MayÄ±s
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 27 MayÄ±s yÃ¼reklerimizde derin yaralar aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 27, 2023 14:30

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Adnan Menderes'i anma programÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri iÃ§indeki bir grubun gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bu darbe demokrasi ve kalkÄ±nma hamlemizi engellemekle kalmamÄ±ÅŸ, yÃ¼reklerimizde derin yaralar aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r" dedi. ErdoÄŸan, "YarÄ±n gideceÄŸimiz sandÄ±k sandÄ±k baÅŸÄ±nda darbeler, muhtÄ±ralar dÃ¶neminin bittiÄŸinin mÃ¼jdesini cÃ¼mle aleme duyurmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

"Aziz milletim, sevgili Ä°stanbullular sizleri en kalbi duygularÄ±mla selamlÄ±yorum. BugÃ¼n Cumhuriyet tarihimizin en kara gÃ¼nlerinden birinin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ vesilesiyle bir aradayÄ±z. Bundan 63 yÄ±l Ã¶nce bir 27 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye Ã§ok partili siyasi hayata geÃ§tikten sonraki ilk askeri darbesine maruz kaldÄ±. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri iÃ§indeki bir grubun gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bu darbe demokrasi ve kalkÄ±nma hamlemizi engellemekle kalmamÄ±ÅŸ, yÃ¼reklerimizde derin yaralar aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 27 MayÄ±s yÃ¼reklerimizde derin yaralar aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r

Demokrat Parti'nin Genel BaÅŸkanÄ±n ve BaÅŸbakan olarak Ã¼lkemize verdiÄŸi hizmetlerle milletimizin gÃ¶nlÃ¼nde Ã¶zel bir yeri olan Menderes, darbe yÃ¶netimi tarafÄ±ndan kurulan uyduruk mahkemenin kararÄ± ile idam edildi. Menderes ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± YassÄ± Ada uzun yÄ±llar boyunca vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dilinde YassÄ± Ada olarak telaffuz edilmiÅŸtir. Biz burayÄ± aldÄ±k, ÅŸehitlerimizin anÄ±sÄ±nÄ± ilelebet yaÅŸatacak ÅŸekilde Demokrasi ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler AdasÄ± haline getirdik.

Haberin DevamÄ±

"DÃœNYA DURDUKÃ‡A MENDERES DUA Ä°LE YAD EDÄ°LECEK"

BugÃ¼n de idamlarÄ±na giden sÃ¼recin baÅŸlangÄ±cÄ± olan darbenin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde rahmetli Menderes ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± hayÄ±rla yad etmek Ã¼zere burada anÄ±t mezardayÄ±z. DÃ¼nya durdukÃ§a Menderes hayÄ±rla, Fatiha ile, dua ile yad edilecektir.

Hemen yakÄ±ndaki bir diÄŸer anÄ±t mezarda olan rahmetli Ã–zal'da benzer saldÄ±rÄ±lara maruz kalmÄ±ÅŸ, benzer sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Bizim de belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan itibaren baÅŸbakanlÄ±k ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerimiz aynÄ± mÃ¼cadelelerle geÃ§ti. Ama hamdolsun Ã¼lkemiz ile ilgili karanlÄ±k hevesler hiÃ§bir zaman tÃ¼m manasÄ± ile baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.

TÃ¼rk demokrasisi bir 27 MayÄ±s'ta aldÄ±ÄŸÄ± yara ile sendelemiÅŸtir. Åžimdi 63 yÄ±l sonra yine bir 27 MayÄ±s'ta yarÄ±n gideceÄŸimiz sandÄ±k baÅŸÄ±nda darbeler, cuntalar, muhtÄ±ralar dÃ¶neminin bittiÄŸinin mÃ¼jdesini cÃ¼mle aleme duyurmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yoruz. TÃ¼rkiye seÃ§imleri dÃ¼nyada Ã¶rneÄŸi olmayan katÄ±lÄ±m seviyesi yanÄ±nda ÅŸeffaf ve adil bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirmesi ile de farkÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtur.

Haberin DevamÄ±

Åžehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri en kalbi duygularÄ±mla selamlarken,Â yarÄ±n sabah hassasiyetle sandÄ±klara gitmenizi tavsiye ediyorum."Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 27 MayÄ±s yÃ¼reklerimizde derin yaralar aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r

Gözden KaçmasÄ±nErdoÄŸan: Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz olmazErdoÄŸan: Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz olmazHaberi görüntüle

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Recep Tayyip ErdoÄŸan#Adnan Menderes#27 MayÄ±s

BAKMADAN GEÇME!

Ã–lÃ¼mcÃ¼l bir hastalÄ±k: Ã‡ocukluk bunamasÄ± â€˜Ã‡ocuklarÄ±m zamanla hafÄ±zalarÄ±nÄ± yitirecekâ€™ TÃ¼rkiyede de vakalar var

Ölümcül bir hastalÄ±k: Çocukluk bunamasÄ±! â€˜ÇocuklarÄ±m zamanla hafÄ±zalarÄ±nÄ± yitirecekâ€™ Türkiye'de de vakalar var!

#Çocukluk BunamasÄ±
ASYA KAPLAN SÄ°VRÄ°SÄ°NEÄžÄ° DOSYASI | En Ã§ok saksÄ± dibinde birikmiÅŸ sularda, sokaÄŸa bÄ±rakÄ±lan iÃ§ecek kutularÄ±nda ve su kaplarÄ±nda Ã¼rÃ¼yor

ASYA KAPLAN SÄ°VRÄ°SÄ°NEÄžÄ° DOSYASI | En çok saksÄ± dibinde birikmiÅŸ sularda, sokaÄŸa bÄ±rakÄ±lan içecek kutularÄ±nda ve su kaplarÄ±nda ürüyor

#SaÄŸlÄ±k
HayatÄ±mda vÃ¼cudumu sevdiÄŸim bir an bile olmadÄ± Dismorfik bozukluk her geÃ§en gÃ¼n artÄ±yor... SÄ±k sÄ±k diyet yapanlar, sÃ¼rekli tartÄ±lanlar dikkat

'HayatÄ±mda vücudumu sevdiÄŸim bir an bile olmadÄ±' Dismorfik bozukluk her geçen gün artÄ±yor... SÄ±k sÄ±k diyet yapanlar, sürekli tartÄ±lanlar dikkat!

#SaÄŸlÄ±k