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Erdoğan: Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz olmaz

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#Recep Tayyip Erdoğan#Secim2023#Cumhur İttifakı
Erdoğan: Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz olmaz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 09:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz olmaz! Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!

Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım.

Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım."

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#Recep Tayyip Erdoğan#Secim2023#Cumhur İttifakı

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