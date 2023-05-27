Erdoğan: Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz olmaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!
Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım.
Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım."
Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2023
Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım.
Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım.