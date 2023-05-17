Cumhurbaşkanı Erdoğan: Otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü kepazeliği sergiliyorlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Arkadaşlarımızın bir kısmı görevlerine devam edecek diğerleriyle çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni seçilen ve yeniden seçilen milletvekillerimize tebriklerimi sunuyorum. 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak demokrasi sınavı verdik. Samimi gayretle milli iradenin en sağlıklı şekilde sandığa yansıması için görev yapan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

'28 MAYIS'TA DEMOKRASİYİ TAÇLANDIRACAĞIZ'

İlçe başkanlarımızı ve yönetimlerimizi, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte süreci yönetenleri tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs'ta göstererek demokrasiyi taçlandıracağız. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete meydan vermeden çalışmalarımız ara vermeden sürecek. Karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıklara üzerine çökerler.

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İlçe başkanlarımızı ve yönetimlerimizi, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte süreci yönetenleri tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs'ta göstererek demokrasiyi taçlandıracağız. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete meydan vermeden çalışmalarımız ara vermeden sürecek. Karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıklara üzerine çökerler. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak Cumhur İttifakı üzerine oynanan oyunu bozacağız. Kati zaferi ilan edeceğiz 28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacaksınız. Pazar günü 16. ve 17. seçimde de açık ara birinci çıkararak zirveye taşıdınız.

'CUMHUR İTTİFAKI OLARAK MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİK'

Ülkemizin 14 Mayıs seçimleri pek çok özelliğiyle siyasi tarihimizde pek çok özelliğiyle siyasi tarihimizde özel bir yere sahip olacaktır. Oldukça zengin bir atmosferde geçen seçimlerin hamdolsun başarıyla tamamladık. TBMM seçimlerinde Cumhur İttifakı 322 milletvekili ve yüzde 49,5 oy oranıyla mecliste çoğunluğu elde etti. Buna karşılık karşımızdaki ittifak yüzde 35’te onları destekleyen diğer ittifak da yüzde 10,5’te kaldı.

Böylece milletimiz ülkenin hangi ittifak tarafından yönetilmesine ilişkin iki kararından birini 14 Mayıs’ta kati olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı ise en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50 artı 1 oy şartı nedeniyle ikinci tura kaldı.

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Bu seçimlerde cumhurbaşkanlığında 54 milyon 795 bini, milletvekilliğinde 54 milyon 442 bini bulan geçerli oyuyla katılımda yüzde 87’yi bulan oranıyla iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini bizden yana kullanan 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz seçimlerde 26 milyon 330 bin olan oy sayımızı yaklaşık 803 bin artırdığımızı görüyoruz. Seçmen sayısındaki daha yüksek artış sebebiyle geçtiğimiz seçimlerde daha düşük oy sayısıyla yüzde 52,6 oranına ulaşırken bu defa yüzde 49,5’te kaldık. İnşallah ikinci turda 2018’i fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız. İlk turda aldığımız yüzde 49,5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir. 2. turda da hep olduğu gibi sözümüzü doğrudan millete söyleyeceğiz.

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Gözden Kaçmasın Bakan Kurum: Depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik Haberi görüntüle

Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde de açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde televizyonda sergiledikleri ‘kazandık’ tiyatrosunu hep birlikte takip ettik.

Koalisyon ittifakının depremzedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyen herkese yönelik saldırılarını milletimiz görüyor. CHP’li belediyeler ve bu kesime ait STK’lar, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü kepazeliği sergiliyorlar.

Biz sosyal medyayı çoğu zaman bir bataklık olarak gördük. Seçim sürecinde ve bilhassa son günlerde bu mecralarda yaşananlar bu hakikati bir kez daha ispatlamıştır. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle, onlara sırtını dayayan yapılarla ilişkisini biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatı da kopmuş.

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Allah'ın izniyle 28 Mayıs siyasetini suhuletle tamamlayarak önümüze bakacağız. Bu partilerin kendi iç muhasebelerinin başlayacağına umuyoruz. Anlaşılan o ki CHP, seçime beraber gittiği ortakları üzerinden Türk siyaset tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle söyleyeyim; tarihin en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır.

Türkiye'nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkedeki her şeyi değiştirdik ama muhalefeti maalesef değiştiremedik. Seçim dönemi gerilimlerin zirve yapabildiği dönemlerdir. Seçimleri güven içinde tamamladık.

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Gözden Kaçmasın YSK Başkanı Yener: Sosyal medyada paylaşılan asılsız iddialara itibar edilmemeli Haberi görüntüle

Nerede eksiğimiz var. Nerede gayrete bağlı ilerleme var hepsini ortaya dökeceğiz. AK Parti'nin en önemli özelliği sürekli kendisini yenilemesidir.

2. tura 10 gün kaldı. 28 Mayıs'a kadar biz ne yapacağız. Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Cumartesi-pazar deprem bölgesindeki şehirlerimizi ziyaret edeceğiz. Yapılan çalışmaları yerinde görecek, vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını söylemek boynumuzun borcudur.

CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları yerde valilikler ve kaymakamlıklara başvursun.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI 2 AY UZATILDI

Tüm dünyaya müjde vermek istiyorum. Karadeniz Tahıl Koridoru çeşitli defalar uzatılmıştı. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Tüm dünyaya hayırlı olsun. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz.

Ayrıca Rus dostlarımız, Mykolaiv ve Olvia Limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışına da engel olmayacaklarını bildirdiler. Bunun için de kendilerine müteşekkiriz. İnşallah Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın önce kalıcı bir ateşkes, sonra da barışla sonuçlanacağı günleri de göreceğimizi ümit ediyoruz.

Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e bu süreçteki çabalarımıza verdiği samimi destek için şükranlarımı sunuyorum.

Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye de yapıcı iş birliği için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'e de süreçteki gayretleri için teşekkür ediyorum.

Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum.