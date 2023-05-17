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Erdoğan'dan gençlere mesaj: 'Kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine müsaade etmeyin'

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı Seçimi#Secim2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 09:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslenerek, "Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç kardeşlerim, 14 Mayıs’ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum.

Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız.

"KİMSENİN HAYALLERİNİZLE ARANIZA GİRMESİNE MÜSAADE ETMEYİN"

Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin.

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Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin.

Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz.

İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs’ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum."

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#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı Seçimi#Secim2023

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