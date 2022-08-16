Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Kralı'na devlet nişanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Devlet Nişanı Tevcih Töreni’ne katıldı.

Erdoğan Malezya Kralı'na devlet nişanı tevcih etti. Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devlet nişanı tevcih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tevcih töreni öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile baş başa görüşmenin ardından resmi akşam yemeğinde bir araya gelmişti.