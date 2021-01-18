Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taciz ve tecavüz tepkisi! 56 gündür sessiz: Niye konuşmuyor?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Bugün 9 farklı ilde aynı anda kongrelerin yapıldığını kaydeden Erdoğan, yarın ve çarşamba günü de 5'er ilde aynı anda kongrelerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Erdoğan, çarşamba günü itibarıyla geçen yıl 18 Ekim'de başlayan kongrelerde toplamda 42 ilin tamamlanmış olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek 7. Olağan Büyük Kongremiz öncesi hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Tabii il kongrelerimizi çok daha farklı biçimde yapmayı hayal ediyorduk. Niyetim 81 il kongremizin hepsine, diğer çalışmalarımız sebebiyle bu mümkün olamazsa da gidebildiğim kadarına bizzat iştirak etmekti. Böylece hem teşkilatlarımızla hem ziyaret ettiğimiz şehirlerdeki vatandaşlarımızla kucaklaşacak, hasbihal edecek, hasret giderecektik. Salgın şartlarından dolayı ekim ve kasım aylarındaki birkaç il dışında maalesef bu ziyaretlere imkan bulamadık. Canlı bağlantı vasıtasıyla da olsa tüm il kongrelerimize iştirak etmeye çalışıyoruz. İnşallah aldığımız tedbirlerin ve geçtiğimiz günlerde başlattığımız aşı sürecinin başarıya ulaşmasıyla bahar aylarından itibaren yeniden sizlerle yüz yüze, ruberu hasret gidermeyi istiyoruz."

"HİZMET SİYASETİMİZİ, ESER SİYASETİMİZİ SÜREKLİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIYORUZ"

Herkesin hayatında sınırlamalara yol açan salgına rağmen AK Parti teşkilatlarının geçen yılı 1 milyon yeni üyeyle kapatmış olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Hep söylediğim gibi AK Parti, milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir. Üye kayıtları ve diğer çalışmalar vesilesiyle milletimizle ne kadar sık ve yakın hasbihal içine girersek, partimizin gerçek misyonunu o derece hakkıyla yerine getirmiş oluruz. AK Parti, hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısını çalan bir parti olmadı. İnşallah hiçbir zaman bu kampanyalar vasıtasıyla öyle de olmayacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletin hizmetine adayan bir parti olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dolayısıyla AK Parti yöneticisi, her gün, her an milletimizle birlikte olan kişidir. Bu ülkede tatlı su demokratları vardır. Demokratlıkları zoru görene kadardır. Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Onların da yüzleri seçimden seçime görülür. Biz, şartlar ne olursa olsun milli iradeye bağlılığımızı, milletimize olan hizmetkarlığımızı sürdüren bir kadroyuz. Partimiz kapatma dahil pek çok tehditle yüzleşirken de vesayetin cenderesinde mücadele ederken de darbecilere karşı direnirken de hep bu anlayışla hareket ettik. Önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın, milli iradeyi üstün kılma mücadelemizden taviz vermediğimiz gibi başlattığımız yatırımları, projeleri, icraatları da en küçük bir kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık yapmadık. Milletimize her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat üstünde hizmetler getirerek bu mücadeleyi yürüttük.

Hamdolsun bu sayede 81 vilayetimizin tamamında eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan toplu konuta her alanda yüzümüzü ağartan hizmetlere imza attık. Ülkemizin bugünkü fiziki çehresinin sembolü olan eserlerin önemli bir bölümünü biz inşa ettik. Bugün de her ay birkaç tane köprünün, yolun, barajın, tesisin açılışını gerçekleştirerek hizmet siyasetimizi, eser siyasetimizi sürekli bir adım öteye taşıyoruz. Sel gider kumu kalır, insan ölür eseri kalır. İnşallah son nefesimize kadar milletimize eser bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti teşkilatlarında görev alan her bir arkadaşımın da aynı şuurla gecesini gündüzüne katarak çalışacağına inanıyorum."

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu ülkede tatlı su demokratları vardır. Bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Yüzleri seçimden seçime görülür.

Partimiz kapatma dahil pek çok tehditle yüzleşirken de vesayetin cenderesinde mücadele ederken de hep bu anlayışla hareket etti.

Başlattığımız yatırımları, projeleri en küçük bir kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık yapmadık.

81 vilayetimizin tamamında eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye her alanda yüzümüzü ağartan hizmetlere imza attık.

Sıkıntılı dönemi en az kayıpla tamamlamanın gayreti içinde olduk.

Vatandaşlarımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için ne gerekiyorsa yaptık.

Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak çalışmalara yöneldik.

Dışarıda da tarihi bir dönüşümün altyapısını oluşturuyoruz. Doğu Akdeniz'den Karabağ'a kadar kritik meselelerde ortaya koyduğumuz güçlü irade ile kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik.

Türkiye yaptığı hamlelerle sömürü üzerine kurulu asırlık düzeni kökünden sarsıyor.

Artık bölgemizde kapalı kapılar ardında yapılan planlar masumların kanı pahasına uygulanamıyor

Terör olayları körüklenemiyor.

Bu düzeni bozan bir ülkenin hedef tahtasına oturtulmaması mümkün mü?

Kim ne derse desin ne yaparsa yapsın tarih kendi hükmünü veriyor. Bize demokrasi üzerinden eleştiri yöneltenler, sıkışınca demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan geri kalmıyorlar. Bizi insan hakları konusunda eleştirenler en küçük bir sıkıntıyla karşılaştıklarında dünyanın en faşist uygulamalarına yöneliyorlar. Terör örgütlerini başka yerde desteklerler, kendi topraklarında en ufak bir eyleme izin vermezler.

Bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılasını toplama vaktidir. Güçlü Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız.

KILIÇDAROĞLU'NA: NEDEN 56 GÜNDÜR SESSİZ?

Önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Hâlâ eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, terörün, darbenin hakim olduğu kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler var güçleriyle savaşıyor.

CHP'nin başındaki zat partisindeki taciz iddialarına 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor."