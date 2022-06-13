Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday mısın değil misin

Haberin Devamı

23 MİLYONA 2023’ÜN HABERCİSİDİR

“Gençlerde üye sayımız 12 milyona yaklaştı, kadın kollarında da 3 buçuk 4 milyon üye sayımız var. Şu anda bizim gençlerde hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek üye sayısına sahibiz. Her biriniz, birer üye daha yapsanız, Bu 23 milyon üye olur. 23 milyona çıktığınız zaman 2023’ün habercisidir.

ADAY DEĞİLSEN ADAYINI AÇIKLA

Bay Kemal diyor ki ‘Seçim tarihini açıkla.’ Ya neyi açıklayacağım, seçimin tarihi belli. Önümüzdeki yılın haziranında seçim var ama bu ikide bir ‘Göreceksiniz kasımda seçim var’ diyor. Bay Kemal kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen önce aday mısın, değil misin onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla, eğer sen aday değilsen adayını açıkla ama bunun her ikisi de şu anda yok.

Haberin Devamı

ADAM OLMAYANIN LAFINA İNANMAYIZ

Efes Tatbikatı’nda birlikte oradan bir yerlere mesaj verdik, nereye verdiğimizi anlıyorsunuz değil mi? Onlar da anlamış olacaklar ki hemen bir toplantı yaptılar üçlü, onlarınki altılı masa değil üçlü masa. Bir momentum açıkladılar, bu momentumla da artık bundan sonra Türkiye’nin aleyhinde herhangi bir açıklama, konuşma yapmayacağız. Bana da Dışişleri’nden arkadaşlar ‘Böyle böyle, bu konuda söyleyecek bir şeyiniz var mı?’ Söyleyeceklerimizi biz zaten söyledik, dolayısıyla yeni söyleyeceğimiz bir şey yok biz adamın lafına inanırız, adam olmayanın değil.

ELALEMİN DERDİ BİZİ Mİ GERDİ

Aday noktasında hala isim açıklamayışlarını, niye sorusunu arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Enterasan. Hepsi birbirine pas atıyor. Perde arkasında adaylık yarışı yapıyorlar. Tabi bizde bir laf var, ‘Elalemin derdi bizi mi gerdi’ diye. Onların derdi bizi mi gerdi, bize ne. İşimize bakıyoruz.

5 MİLYON TON BUĞDAYIMIZ VAR

Ekonomik istatistikler iner çıkar. Tüm dünya bir ekonomik çıkmazın içinde. Bir tarafta Ukrayna-Rusya savaşı var. Bizim ciddi bir sıkıntımız yok. Stoklarımızda 5 milyon ton buğdayımız var. Bunu daha da arttıralım diyoruz. Bakan arkadaşlarım görüşmeler yaptılar. Bu işi farklı bir boyuta getirmek sadece kendimize değil orada üçüncü ülkelere de mal gönderme gibi bir çalışmanın içinde olacağız. Önümüzdeki hafta Zelenski ve Putin’le görüşme yapmak suretiyle ne gibi adımlar atarız, konuşacağız.

Haberin Devamı

BÜYÜKELÇİ MÜSVETTESİ

Çıkmış bir tane büyükelçi müsvettesi, ana muhalefetin aynı zamanda üyesi olan eski büyükelçilerden bir tanesi, terbiyesiz, kalkıyor adalarla ilgili Yunanistan’ın hakkı diyor. Düşünebiliyor musunuz bu adamlar bu ülkede büyükelçilik yaptı. Bunlardan vatansever, yerli milli bir şey olur mu? Bu adamlar büyükelçilik yaparsa dünyanın hali ne olur. Yalnız o değil ki ana muhalefetin içinde yine böyle büyükelçilikten sıyırmış bir tane var o da öyle. Tüm bu sıkıntıları da söke söke aşacağız, yolumuza devam edeceğiz.” m ANKARA

YEMEZLER MİÇOTAKİS

SENİ ben Vahdettin Köşkü’nde ağırlayacağım, yemek ikram edeceğim, o yemekte seninle bir şeye varacağız, mutabakata, ‘Bundan böyle biz direkt olarak ikimiz konuşalım, aramıza üçüncü kişileri sokmayalım’ tamam. Ya aradan 15 gün geçti, 3 hafta geçti sen gidiyorsun Amerika’ya, Amerika’da Senato’da kalkıp Türkiye’nin aleyhinde konuşma yapıyorsun, F16’larla ilgili konuşma yapıyorsun, yemezler Miçotakis, yemezler. Her şeyden önce bu milletin mayası öyle dalgaya malgaya gelmez. Biliyorsun, bu dalga malga, filan falan bunları geçmişte ataların senin çok iyi bilirler, tekrar yeniden bunları yenilemeye kalkmayın, faturası ağır olur.

Haberin Devamı

TAYYİP DEDEMİ ÖZLEDİM

Programda, “Tayyip dedemi özledim” diye ağlayan küçük kızın videosu Erdoğan’a gösterildi. Videonun ardından sahneye gelen küçük kız Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarıldı. Küçük kızı öpen Erdoğan, o anların fotoğrafını Twitter’dan paylaşarak, “Derin kızımızla Van’da...” ifadelerini kullandı.