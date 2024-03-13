Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kent uzlaşısı' tepkisi: Kimin eli kimin cebinde belli değil

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Mardinliler, sevgili gençler, kıymetli hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan tüm Mardin'e, Mardinli kardeşime selamlarımı gönderiyorum.

Dünyaya kardeşlik dersi veren şehirler şehri Mardin'imizden olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Mardin, insanı ile kültürü ile, mimarisi ile, tarihi ile dünyada eşi benzeri olmayan nadide bir şehirdir. Mardin yüz yıllardır bir iftihar tablosu gibi coğrafyamızı süslüyor. Burası okumasını bilene bir tarih kitabıdır. Biz bu şehri tüm renkleri ile seviyoruz. Bugün şu meydanı doldurarak gönlünüzün kapılarını açtığınız için teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Mardin'e kendimizi tam anlatamadığımızın farkındayız. Son seçimde gördük, arzu ettiğimiz oranlara maalesef ulaşamadık. 31 Mart'ta bunu hak ettiği seviyeye getireceğiz. 31 Mart seçimleri ile Mardin'de inşallah yeni bir başlangıç yapacağız.

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"MARDİN'İN TERCİHİNİN ESER SİYASETİNDNE YANA OLACAĞINA İNANIYORUM"

Başkan adaylarımızın tamamı başarılı vizyoner isimlerden oluşuyor. Çalışma Bakanı'mız Işıkhan Mardin'in meseleleri için yanımda mesaisini veriyor. Biz de hepsine güçlü desteği vereceğiz. Bu sefer Mardin'in tercihinin kimlik siyasetinden değil eser siyasetinden yana olacağına inanıyorum. Bu seçimin önceki seçimlerden farklı olacağını görüyorum.

Seçim gününe kadar ana kademe kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Mardin ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mısınız?

"RAMAZAN'A BURUK GİRDİK"

Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar nedeniyle bu Ramazan'a da buruk girdik. Dört bir yanda acı, istikrarsızlık hakim. Komşumuz Suriye barışa hasret kaldı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılına girdi. Bunlara terör devleti İsrail'in Gazze'ye vahşi saldırıları eklendi. İsrail'e en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriyiz. 40 tondan fazla insani yardımı sevk ettik. Yardımlar konusunda ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz.

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"TAYYİP ERDOĞAN'IN DİK DURUŞUNU GAZZE ÇOK İYİ BİLİYOR"

İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşunu mazlum Gazze halkı çok iyi biliyor. Biz Gazze'nin mücadelesini 7 Ekim'de keşfetmedik. Gençlik yıllarımızdan beri bu mücadelenin içindeyiz. Ağır bedelleri ödediğimiz bu konuda mesnetsiz ifadelere rastlıyoruz. Her kim bu milletin Gazze ve Filistin davasındaki desteğini sorguluyorsa kendi milletine hakaret ediyor demektir. Bu asılsız ithamların AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan oy koparmak için dillendirilmesi utanç vericidir. Filistin konusunda bize ders veremezler. Hem Gazze'ye yardım etmediler diyeceksiniz hem de Filistinli direnişçilere terörist iftirası atanlara seçim kazandıracaksınız. Böyle bir vebalin altına hiçbir kardeşimin gireceğini düşünmüyorum. Vatandaşımın vicdanen en doğru kararı vereceğine inanıyorum.

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"KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BELLİ DEĞİL"

Buraya girerken şu rakamı alayım dedim, evet verilen rakam 50 bin. Aziz milletimize asla yalan söylemedik. Vatandaşımızdan gizli saklı işler çevirmedik. İnsanımıza karşı daime dürüst olduk. 15 Temmuz'da meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'nda da bu ilkemiz değişmedi. Vatandaşın gözünden kaçırmaya çalıştığımız hiçbir gizli saklı işimiz yok. Karşı tarafa bakıyorsunuz ortada ne şeffaflık var ne milli iradeye saygı var. Kent uzlaşısı uydurdular. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Belediyeleri DEM ile yönetilecek DEM'siz yönetilecekler diye ikiye ayırmışlar. Biri çıkıyor DEM'lileri görsem yolumu değiştiririm diyor biri çıkıyor DEM'lileri belediyeye almam diyor. Öteki çıkıyor küçük enişte edasıyla bu kişileri partiye koymam diyor. Ortada dürüstlük namına hiçbir şey yok. 'Nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça' sözleri geliyor aklımıza. Tutarsızlık paçalarından akıyor.

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"SEÇMENİNİ SAVUNAMAYACAK KADAR ACZİYET İÇİNDELER"

Madalyonun öbür tarafında da tablo aynı. Kürt'leri istismar edenler tek cümle duymuyor. Seçmenini savunamayacak kadar acziyet içindeler. Türkiye tek faşizminin en ilkel hallerine şahit oluyor. Söz konusu CHP olunca kuyruklarını kıstırıp olay yerinden kaçmayı tercih ettiler. Her türlü demokrasi atılımına karşı çıkanlar bunlar değil miydi? Sessiz devrim gerçekleştiren bize karşı çıkan bunlar değil miydi? Aramızı bozmaya çalışanlar bunlar değil miydi? Şimdi CHP karşısında üç maymunu oynuyorlar. Bizim ne 30 yıllık belediyecilik geçmişimizde ne de 21 yıllık iktidarımızda oy tercihinden ötürü vatandaşa ayrımcılık yapmak yoktur. Herkese hizmet etmek görevimizdir. Bizi sevsin sevmesin herkesin hizmetkarıyız. Bize efendilik yakışmaz, bize hizmetkarlık yakışır. Hukukun dışına çıkan olursa yasal zeminde tedbirler alınır. Ama bu vatandaşı hizmetten yoksun bırakma şeklinde olmaz.

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Mardin'e 21 yılda 204 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

ŞIRNAK'TAKİ TRAFİK KAZASI: POLİS MEMURUMUZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum.