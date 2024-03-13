AK Parti Şırnak mitingi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Şırnaklılar, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Yavuz'un emaneti Şırnak insanıyla bugün yine bir başka güzel.

Bin yılı aşkındır medeniyetimizin, inancımızın nabzının attığı bu şehri biz Allah için seviyoruz. Şırnak'ın bize olan muhabbetini biliyoruz. Rabbim bu kutlu ayda ibadetleri kabul eylesin. Bizler kendi evlerimizde oruçlarımızı tutarken yakın coğrafyamızda durum hiç iç acıcı değil. Sahip olduğumuz huzurun şükrü için Ramazan ayı önemli bir fırsat.

Yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürükleyenlerin gayesi ülkeyi eski terör günlerine döndürmektir.

Türkiye'nin geleceği için programları olmayanların heybelerindeki tek malzemeleri budur.

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Bizim bu ülke ve bu millet için çok büyük hayallerimiz var. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık.

Şırnak'la aramıza girmek için her türlü yolu deneyenler oldu. Kalpsiz bir vücut olur mu. Şırnak'sız, Mardin'siz, Diyarbakır'sız Türkiye olmaz.

"SİNSİ OYUNU BOZDUK"

Bölücü terör örgütü tek parti faşizmi ile bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur. Ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin hepimizi birden hedef alan karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimi ile içerideki ve dışarıdaki tüm unsurlarıyla biz işte bu sinsi oyunu bozduk.

Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasını önlüyoruz. Bu seviyeye gelmek kolay olmadı. Çok fedakarlık yaptık.

Yıllarca ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü olarak görenler şimdi bizim pazarımız haline dönüştü. Oyunu tersine çevirdik.

Kardeşliğimize sahip çıkarsak, fitne sokmak isteyenlere fırsat vermezsek, emin olun daha fazlasını gerçekleştireceğiz.

Siz bakmayın felaket tellallığı yapanlara, Türkiye'nin önü de ufku da açıktır. Türkiye Yüzyılı güneşinin doğuşuna kimse mani olamayacaktır.

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"DAHA KARARLI VE GÜÇLÜYÜZ"

Artık sadece daha kararlı değil, daha güçlüyüz. Ülkemizi geliştirme, milletimizi zenginleştirme yolunda daha hızlı yürüyoruz. Şu anda milli gelirde 11. sıradayız. Biraz daha gayretle, çalışmayla bu işi başaracağız. Hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.

31 Mart'ta mili irade bayramını hep birlikte kutlayacağız. Şırnak'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renklerine boyamaya var mıyız? Gönlümüzün sultanı Şırnak'ın bize vereceği destek ayrıca önemlidir.

Seçime az kaldı, bunun için hep beraber gece-gündüz çalışacağız. Eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri şehirlere yaptıklarımızdır. Şırnak'a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 4 bin 244 yeni derslik inşa ettik.

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Sağlıkta toplam 64 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ aracılığıyla Şırnak'ta 11 bin 111 konut yaptık. Kentsel dönüşümde 16 bin 219 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Şırnak'a son 21 yılda 7 baraj, 6 hidroelektrik santral inşa ettik.

Çiftçilerimize yaklaşık 15 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Enerjide Şırnak'a, İdil'e ve Silopi'ye doğal gaz arzını sağladık.

Gabar'da günlük petrol üretimi günlük 37 bin varili geçmiş durumda. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak, uçacak. Bu ay sonuna kadar 40 bin varili geçmek yıl sonunda da 100 bi varile geçmeyi hedefliyoruz. Boş durmuyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz.

Gabar'daki Süryani vatandaşlarımızdan köylerine geri dönenler oldu. Bir dönem adı korkuyla anılan Cehennem Deresi'nde cam teraslar, yürüyüş parkurları kuruluyor. Nereden nereye...

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Sordum şu anda alanda ne kadar katılım var. Ne dediler biliyor musunuz? 25 bin. Yol boyunca gümbür gümbür Şırnaklı kardeşlerimiz bizi karşıladılar.

Sizler de gördünüz terör varsa, ne hizmet oluyor ne huzur oluyor.

Belediye başkanlarını, adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum.