240 bin yolcu kapasiteli Sorgun YHT Garı açıldı

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Sorgun Gar Binası’nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demiryollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını anlatarak, Türkiye’nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında atılım yaptıklarını vurguladı. Demiryolu hatlarının limanlara, havaalanlarına ve lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak, demiryollarını kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldıklarının altını çizen Uraloğlu, “Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hâle getirmeyi planladık. Son 22 yılda demiryollarına 57 milyar dolar üstünde yatırım gerçekleştirdik. 2002-2024 yılları arasında ülkemizde demiryollarında ciddi yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdik” dedi.

Haberin Devamı

YHT HATLARINI 84 MİLYON YOLCU KULLANDI

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 10 bin 948 km olan hat uzunluğunu, şu anda 13 bin 919 kilometreye yükselttiklerini ve 2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa ettiklerini kaydederek, 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu ise 8 bin 46 kilometreye çıkardıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunun ise 7 bin 142 kilometreye yükseldiğini vurgulayarak, Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6’ncı Dünya’da 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. 2009 yılında Eskişehir-Ankara hattı ile ülkemizde ilk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehir Eskişehir oldu.

Haberin Devamı

Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve elbette son olarak geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas güzergâhlarında devam ediyor. Bugüne kadar yüksek hızlı tren hatlarımızda yolculuk yapan toplam yolcu sayısı 84 milyona ulaştı. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 50’sine ulaşıyor” diye konuştu.

DOĞU-BATI HIZLI DEMİRYOLU KORİDORUNUN ANA OMURGASI

Uraloğlu, Ankara-Sivas Hattı’nın ise sadece iki şehri birbirine bağlayan bir hat olmadığını vurgulayarak bu hattın aynı zamanda Edirne’den Kars’a uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun ana omurgası olduğunu söyledi. Yapımını planlanan Ankara-Kayseri Hızlı Tren hattının da bu hatta bağlanacağını belirten Uraloğlu, “Yine, Samsun ile Ankara’yı bağlayacak hızlı tren hattımız da Delice üzerinden Ankara-Sivas Hattımıza bağlanacak. Tabi, Sivas’ın devamında; Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars hızlı tren projeleriyle birlikte Dilucu ile Ankara hızlı tren bağlantısı da sağlanmış olacak” dedi.

Haberin Devamı

ANKARA-SİVAS YHT HATTI’NDA 885 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ

Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT hattının hizmete girmesi ile karayoluyla ortalama 5,5 saat, tren yoluyla 12 saat süren Sivas-Ankara seyahat süresini 2,5 saate, Ankara-Yozgat arasını da 1,5 saate indirdiklerini anımsattı. Sorgun ile Ankara arasının 1 saat 40 dakikaya indiğini belirten Uraloğlu, proje ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas’ın Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlandığını vurgulayarak, “Yaklaşık 1,4 milyon kişi doğrudan hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuştu. Ankara-Sivas YHT hattımızda açıldığı günden bu yana 885 bin yolcu taşıdık” dedi.

Haberin Devamı

SORGUN’A 240 BİN YOLCU KAPASİTELİ YHT GARI

Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu da anımsatan Uraloğlu, ilk etapta Kırıkkale, Yozgat ve Sivas Hızlı Tren garlarını inşa ettiklerini hatırlattı. Uraloğlu, “Şimdi bu eşsiz hattımıza yakışan diğer Hızlı Tren garlarımızdan Sorgun Garını hizmete alacağız. Sorgun Garı’nı 12 bin m2 alan üzerine 240 bin yolcu kapasiteli olarak inşa ettik. 980 m2 kapalı bina alanı ile garın içerisinde 100 araç ve 5 otobüs kapasiteli otopark, 1 alt geçit, 2 peron, bekleme salonu başta olmak üzere birçok sosyal donatısıyla hizmet verecek. Garımız modern ve estetik tasarımlarıyla Ankara-Sivas Hızlı Tren hattına yakışacak şekilde inşa edildi” diye konuştu.

Haberin Devamı

3 BİN 600 KİLOMETRE HIZLI TREN HATTINDA YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, 2053 yılı hedefleri doğrultusunda karayollarındaki yüzde 72’lik yük taşımacılığının payını da yüzde 57’ye düşürmeyi amaçladıklarını, demiryollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını ise yüzde 22’ye çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Demiryollarının yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama 19 milyon olan yolcu sayısını da 270 milyona çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Uraloğlu, “Bu hedefleri yakalamak için de demiryolu ağımızın gelişmesi amacıyla; Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Karaman-Ulukışla-Mersi ve Yerköy-Kayseri hatlarında olmak üzere Toplam 3 Bin 600 kilometre Hızlı Tren hattında yapım çalışmalarımız devam ediyor. 2028 yılı sonuna kadar demiryolu hat uzunluğumuzu 17 bin 657 kilometreye çıkaracağız. 2053 yılı Ulaştırma ve Lojistik ana planımıza göre de demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. Uraloğlu, Ankara’dan Kapıkule’ye kadar planlanan hızlı tren hatlarıyla Orta Koridoru önemli bir şekilde destekleyici bir ulaşım ağını tamamlayacaklarının altını çizdi. Uraloğlu, Sorgun’da vatandaşların taleplerini de bildiklerini anlatarak, Sorgun’un girişindeki 7 adet kavşakla ilgili çalışmaları da yapacaklarını bildirdi.